Nach dem Corona-Ausbruch im Flüchtlingscamp Ehra-Lessien Ende Mai hat sich die Lage Stück für Stück stabilisiert. Gab es auf dem Höhepunkt noch 19 Infizierte, so sind es jetzt nur noch zwei – so die aktuellen Testergebnisse, die der Landkreis Gifhorn am Mittwoch vorlegte.