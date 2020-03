So viel Normalität wie möglich erhalten

Samtgemeinde Brome

Ältere Menschen zählen bei Corona zu den gefährdeten Personen, deshalb ist derzeit das Leben in Altenheimen für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung. „Es ist eine sehr harte Zeit“, weiß Hilda Rüdiger, Leiterin des Seniorenzentrums in Ehra-Lessien.

Zuerst nur wenig Verständnis

In der vollstationären Einrichtung mit angeschlossenem betreuten Wohnen, in der 100 Personen leben, hielt das Thema Corona vor knapp einem Monat komplett Einzug, als von der Heimaufsicht und dem Landkreis erste Vorschläge zu Verhaltensmaßnahmen gemacht wurden: „Die erste Woche danach war eine Katastrophe“, erinnert sich Rüdiger – Bewohner und deren Angehörige hätten für die Regeln „wenig Verständnis gezeigt“.

Stimmung ist gedämpft

Seit dem 10. März gilt ein allgemeines Besuchsverbot. Aus besagtem guten Grund, der Zugehörigkeit zur Risikogruppe auf engem Raum: „Ich möchte nicht über die Folgen nachdenken, wenn das Virus in eine Einrichtung eindringt“, so Rüdiger. Im Alltag in der Ehraer herrsche natürlich „eine gedämpfte Stimmung, aber wir versuchen, alles aufrecht zu erhalten und den Bewohnern so viel Zuwendung wie möglich zukommen zu lassen“.

Versorgung unverändert

Die allgemeine Versorgungssituation im Seniorenzentrum sei unverändert: „Das freut mich und macht mich stolz auf mein Team.“ Dank richtet Rüdiger aber auch an die Zulieferer, die von Lebensmitteln bis zu Inkontinenzhilfsmitteln alles bereitstellen würden. „Sehr großartig“ zur Seite stünden auch Heimaufsicht und Gesundheitsamt. „Jetzt müssen auch alle zusammenhalten.“

Verdreifachung der Hygienemaßnahmen

Durch eine „Verdreifachung“ der Hygienemaßnahmen sei es immer noch möglich, dass die Mahlzeiten im Seniorenzentrum gemeinsam eingenommen würden. Die Gruppentherapie-Angebote sind jedoch gestrichen, ansonsten übliche, größere Spielrunden fänden ebenfalls nicht mehr statt. „Es gibt mehr Einzelbetreuung, auch auf den Zimmern“, berichtet Hilda Rüdiger.

So viel Normalität wie möglich

„Wir versuchen, so viel Normalität wie möglich zu erhalten“, sagt Mario Krähe, Leiter des Seniorenparks Drömling in Rühen, einem Pflegeheim mit 60 Bewohnern und einer angegliederten Wohnanlage. So lange die personelle Situation es zulasse, würde die tägliche soziale Betreuung auch weiter stattfinden – allerdings „in veränderter Form unter Beachtung der Regeln“ und entlang eines Corona-bezogenen „Maßnahmenplans“.

Kontakt über drei Ecken

Es gebe fast keinen physischen Kontakt von oder nach draußen: Bei „einzelsten“ Bewohnern darf pro Tag eine Person für eine Stunde ins Haus, so Krähe. Dieses Vorgehen werde genau dokumentiert und eine Kontaktliste geführt. Außerdem habe man sich „darauf verständigt, alle zwei Tage die Angehörigen zu informieren, wie es unseren Bewohnern geht“. Auf diese Weise entstehe ein „enger Kontakt über drei Ecken“.

„Wahre Helden“

„Es gibt jede Menge Sachen, die neu betrachtet werden müssen, weil wir lernen müssen, mit der Situation umzugehen.“ Generell gebe es dabei „eine sehr große Akzeptanz, dass so manche Schritte vollzogen werden müssten: „Dafür bin ich auch dankbar“, so Mario Krähe, für den ebenfalls in der aktuellen Situation „meine Mitarbeiter die wahren Helden sind“.

Von Jörg Rohlfs