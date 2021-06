Brome

Der Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Wahlkreis Brome, Boldecker Land, Wolfsburg und Helmstedt ist auf Platz 6 der niedersächsischen Landesliste gelandet – eine aussichtsreiche Position für den Einzug von Frank Bsirske in den nächsten Bundestag. Die Landesdelegiertenkonferenz hatte diese Entscheidung getroffen.

Für die Grünen vor Ort ist das der Auftakt, um jetzt mit Volldampf in den Wahlkampf zu starten – es gibt digitale Gesprächsforen mit Bsirske und Fachleuten zu den Themen Mobilität, Digitalisierung, Soziales und Wirtschaftspolitik. Haustürwahlkampf und offene Veranstaltungen sind für Ende August und Anfang September geplant.

Der 68-Jährige hatte nach seiner Nominierung im vorigen Herbst verschiedene Schwerpunkte seiner Arbeit angekündigt, die Verbindung von Sozialem und Ökologie sollte dabei im Mittelpunkt stehen. Agrarwende mit finanziellen Hilfen für die Tierhaltung und Verkehrswende sind dabei nur zwei Themen.

Bsirske war zunächst Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, die 2002 in die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di aufging. Deren Vorsitzender war er von März 2001 bis September 2019. Danach hatte er sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Der frühere Gewerkschaftschef ist gebürtiger Helmstedter und hat in Wolfsburg Abitur gemacht, bevor er in Berlin Politologie studierte. Seine politische Karriere begann als Bildungssekretär bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) – Die Falken in Hannover, von 1986 bis 1989 war er Fraktionsmitarbeiter der Grün-Alternativen Bürgerliste im Rat der Stadt Hannover, vom Mai 1997 bis November 2000 war Bsirske als Stadtrat für das Personal- und Organisationsdezernat der Landeshauptstadt verantwortlich.

