Parsau

Weil er illegal gesprüht hat, wurde er verhaftet: Die Bundespolizei hat an diesem Wochenende einen Sprayer (38) aus Parsau gefasst. Tatort war in der Nacht zum Samstag das Bahngelände in Schöppenstedt.

Der 38-Jährige sei beim Besprühen eines Waggons ertappt worden, ein weiterer Mittäter sei unerkannt entkommen, so ein Sprecher der Bundespolizei. Die Landespolizei unterstützte bei der Fahndung im Stadtgebiet. Bei dem Parsauer fanden die Beamten dann 23 Spraydosen. Einer sofortigen Wohnungsdurchsuchung in der Nacht stimmte die Staatsanwaltschaft zu. Dort fanden sich diverse Speichermedien, Skizzen und Vorlagenbücher. Gegen den Täter wird unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt. „Die Schadenshöhe steht noch nicht fest“, so Bundespolizei-Sprecher Detlef Lenger.

Von Uwe Stadtlich