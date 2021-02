Bromes Schiedsmann mahnt: Frei laufende Hunde gefährden das Wild besonders im Winter

Brome

Derzeitig werden durch frei umherlaufende Hunde in der Feldmark immer wieder Wildtiere, vor allem aber das Rehwild, aufgeschreckt. Diese laufen dann quasi um ihr Leben über die teils verschneiten und vereisten Felder in schützende Bereiche, wie Bromes Schiedsmann Hartmut Jakobs beobachtet hat. Dabei sei die Gefahr groß, dass die Tiere sich verletzen.

„Die Wildtiere sind jetzt in der Winterzeit sozusagen auch im Ruhestand, das heißt wenig Bewegung, um die Kräfte schonen. Kaum Futter ist zu finden. Wenn sie dann noch aufgeschreckt werden, rennen sie um so schneller weg, um der Gefahr zu entrinnen“, erklärt Jakobs. Deshalb mahnt er, dass Hundehalter in dieser Zeit noch sorgfältiger mit ihren Tieren umgehen und sie ausschließlich an der Leine führen sollten.

Hundehalter müssen Gefahr für andere Menschen durch ihre Tiere ausschließen

„Jeder Hundehalter hat die Pflicht, seinen Hund so zu führen, dass für andere Menschen, vor allem aber für Kinder, keine Gefahr entsteht. Verantwortungsvolle Halter nehmen ihr Tier beim Spazierengehen, bei Menschenansammlungen und an Kinderspielplätzen ohnehin immer an die Leine“, erklärt der Schiedsmann. Er erinnert an die Maulkorb-Pflicht für gefährliche Hunde. „Dass diese angeleint zu führen sind, muss nicht noch extra betont werden.“

Auch die vielen Jogger, Dauerläufer und Spaziergänger auf den Feld- und Waldwegen seien manchmal durch frei umherlaufende Hunde besonders gefährdet. „Oftmals heißt es dann: Der tut doch nichts“, so Jakobs. Leider seien diese Hunde aber nicht immer unter der Kontrolle der Besitzer. „Daher haben diese eine besondere Verantwortung, wenn sie ihre Hunde frei laufen lassen.“

Die Regelungen der Verordnung gelten auch außerhalb der Orte

Jakobs zitiert die Verordnung über die Sicherheit und Ordnung in der Samtgemeinde Brome aus dem Mai 2019, wonach Tiere so zu halten sind, dass Personen, Fahrzeuge und andere Tiere nicht mehr als nach den Umständen vermeidbar behindert, belästigt oder gefährdet werden. Dies gelte auch außerhalb der geschlossenen Ortschaften.

Hundehalter und die mit der Führung und Beaufsichtigung von Hunden beauftragten Personen sind laut Verordnung verpflichtet zu verhüten, dass ihre Tiere außerhalb des befriedeten Eigentums oder Besitzes unbeaufsichtigt umherlaufen, Personen oder Tiere – auch in der Feldmark – gefährdend anspringen oder anfallen.

Von der AZ-Redaktion