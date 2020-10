Brome

Viele Diskussionen, viele Beschlüsse: Der Bromer Gemeinderat hatte bei einer rund zweieinhalbstündigen Sitzung am Mittwochabend im Remmler Hof eine ganze Reihe an Themen auf der Agenda. Etwas Brisanz gab es im Zusammenhang mit dem Verkauf der früheren Bahntrasse.

Größtenteils verkauft werden soll die ehemalige OHE-Strecke. Der Verkauf soll nur an Anrainer erfolgen. Der Gleiskörper soll nicht verändert werden dürfen, sondern als Grün- beziehungsweise Lichtzone erhalten werden – zum Beispiel als Lebensraum für Eidechsen und Co. Denn wie die Untere Naturschutzbehörde mitgeteilt hat, bilde der Bahndamm in weiten Teilen das einzige beziehungsweise eines von wenigen vernetzungswirksamen Landschaftselementen. Abgestimmt wurde bei einer Enthaltung für einen Verkauf der meisten Teilbereiche. Keine Mehrheit für einen Verkauf gab es für ein kurzes Stück vom Wiswedeler Bahnhof in Richtung Brome. Nicht verkauft werden sollen die Bahnhofsflächen Wiswedel/Benitz und Brome. Ein Bereich am Bromer Bahnhof soll als Ausgleichsfläche dienen. Eventuell muss die Abstimmung aber wiederholt werden, weil ein Ratsmitglied als Anlieger mitgestimmt habe, wie sich in der Einwohnerfragestunde herausstellte.

Brome: Wenn alle Überprüfungen passen, sollen auf dem Hartplatz vor dem Schießheim am Sportplatz Skate-Geräte aufgestellt werden können. Quelle: Alexander Täger

Der Rat bewilligt die Skate-Anlage vor dem Schießheim – unter Vorbehalt

Schon länger gibt es die Idee, eine Skate-Anlage in Brome aufzustellen. Einstimmig beschloss der Rat nun, dass auf dem ehemaligen Hartplatz vor der Schießanlage am Sportplatz die bereits vorhandenen Geräte aufgestellt werden dürfen – unter dem Vorbehalt, dass der Boden vorher auf schädliche Substanzen untersucht wird. Zudem muss die Anlage sicherheitstechnisch abgenommen werden. Eine Initiative will die Geräte in Eigenregie aufstellen und hat kürzlich schon den Platz gesäubert.

Beschlossen wurde weiterhin, bei der Samtgemeinde einen Grundstückstausch zu beantragen: Der Flecken hätte gern das rund 1000 Quadratmeter große Grundstück neben dem Freibad-Parkplatz, im Gegenzug soll das Kita-Außengelände an die Samtgemeinde abgegeben werden. Astrid Leibach (Grüne) hatte beantragt, dort eine naturnahe Begegnungsstätte mit Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten zu errichten. Der Bewuchs solle dafür nur in geringem Maße ausgedünnt werden, heißt es im Beschlussvorschlag. Der Rat stimmte mehrheitlich zu, inklusive der Forderung von Jürgen Bammel (FWG) nach einem Konzept. „Es ist eine sehr schöne Stelle für Jung und Alt, Groß und Klein“, so Leibach, die ausdrücklich keine Altersbeschränkung für das Projekt wollte. Bromes Bürgermeister Gerhard Borchert: „Ich denke, das kann ein sehr schönes Kleinod in Brome sein, wenn dieser Park als Sitz- und Ruhebegegnungsstätte genutzt wird und auch für Kinder und Jugendliche zum Spielen angedacht ist.“

Gegner der Entwicklungszone vom Biosphärenreservat befürchten Handlungsunfähigkeit

Mit acht Nein-, sechs Ja-Stimmen sowie einer Enthaltung gab es keine Mehrheit für eine Aufnahme von Flächen in die Entwicklungszone eines künftigen länderübergreifenden Biosphärenreservats Drömling. Dies würde unter anderem Fördermöglichkeiten mit sich bringen. „Wir haben die nächste Chance erst wieder in zehn bis 15 Jahren“, hatte Leibach zuvor für eine Aufnahme geworben. „Es bezieht sich nicht nur auf Natur und Umwelt, sondern auch auf kulturelle, wirtschaftliche und soziale Möglichkeiten.“ Die Sorge der Gegner: Es könnte künftig Auflagen geben. „Ich warne davor, dass wir uns noch handlungsunfähiger machen, als wir schon sind“, meinte etwa Ulrich Dörrheide ( CDU).

Der Rat fasste auch den Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet namens „Altendorfer Kirchsteig“. Laut Vorlage umfasst die Gesamtfläche 19 300 Quadratmeter, von der die Straßenfläche noch abzuziehen ist. Eine vorhandene Obstbaumwiese soll erhalten bleiben. Aufgehoben wurde dagegen die erste Änderung des Aufstellungsbeschlusses für das Baugebiet Mittelfeld. Außerdem beschloss der Rat, eine Flächenerweiterung für das Baugebiet Lerchenfeld II zu beantragen.

Von Alexander Täger