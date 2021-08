Bromes Landfrauen unterstützen eine Hebammen-Praxis im Ahrtal und eine Petition

Brome

Geburtshilfe ist dem Landfrauenverein Brome ein großes Anliegen – das zeigt sich aktuell in zweierlei Hinsicht. Zum einen unterstützen die Landfrauen die Hebammenpraxis Zwergenmanufaktur in Dernau im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, zum anderen bitten sie zum Unterschriften für eine Petition zugunsten der Geburtshilfe im ländlichen Raum.

500 Euro gehen aus Brome ins Ahrtal, wo die Wassermassen Mitte Juli die Hebammenpraxis vollkommen verwüstet haben. Der Vorstand des Bromer Landfrauenvereines hat diese Einrichtung ausgesucht und unterstreicht damit die Forderung des Deutschen Landfrauenverbandes zur Stärkung der Geburtshilfe im ländlichen Raum.

Landfrauen vernetzen sich in einer Facebookgruppe für die Fluthilfe

Gleichzeitig werden Flutopfer unter dem Motto „Landfrauen helfen“ unterstützt. Um konkrete Hilfsangebote von Landfrauen für die stark betroffenen Gebiete sinnvoll vernetzen zu können, haben die Landfrauenverbände Rheinland und Rheinland-Nassau die Initiative ergriffen und eine Facebookgruppe installiert: Landfrauen helfen im Rheinland und Rheinland-Nassau!

Außerdem unterstützt der Landfrauenverein Brome eine bundesweite Unterschriftenaktion des Deutschen Landfrauenverbandes. Die Anzahl der Geburtsstationen im ländlichen Raum sinkt immer weiter. Es kommt vor, dass Schwangere mindestens einmal abgewiesen werden. Diese Erfahrung machte auch Franziska W., als Tochter Pauline im Sommer 2019 geboren wurde. „Dies ist eine Entwicklung, die wir Landfrauen nicht länger akzeptieren wollen. Wir nehmen die politisch Verantwortlichen in die Pflicht, eine wohnortnahe Geburtshilfe im ländlichen Raum sicherzustellen!“, schreiben die Bromer Landfrauen in einer Pressemitteilung. Nur wo eine geburtsmedizinische Versorgung und Hebammenbetreuung sichergestellt sei, fühlten sich Frauen gut aufgehoben.

Bitte um Unterstützung für die Online-Petition

Deshalb bitten die Bromer Landfrauen um Unterstützung für die Online-Petition an Gesundheitsminister Jens Spahn auf der Petitions-Plattform „www.change.org“ – sie ist einfach zu finden mit Hilfe der Suchlupe und dem Stichwort „Landfrauen“.

