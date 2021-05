Bromes Feuerwehrnachwuchs legt am Ohresee zwei Beete an

Brome

Am Ohresee wird es bunter! Die Kinder- und die Jugendfeuerwehr Brome übernehmen die Patenschaft für zwei Beete. Diese wurden dort angelegt, wo zuvor bei der Ausbesserung der Wege am Ohresee durch Aufschüttungen zwei unansehnliche dreieckige Löcher entstanden waren.

Gleich hinter der Holzbrücke hatten die Kinderfeuerwartinnen bei regelmäßigen Spaziergängen um den See diese Löcher entdeckt, und schnell entstand die Idee, mit der Kinderfeuerwehr die Beete neu anzulegen und zu bepflanzen. Bei der Jugendfeuerwehr stießen die Kinderfeuerwehrwartinnen ebenfalls auf Begeisterung und Unterstützung.

Pflanzaktion unter Einhaltung der AHA-Regeln

„Als größeres Projekt geplant, konnte die Umsetzung wegen Corona leider nur sehr abgespeckt stattfinden“, berichtet Kinderfeuerwehrwartin Steffi Schödler. „Aber immerhin etwas.“ Sie erstellte einen Plan mit Zeitfenstern, in denen jedes Kinderfeuerwehrmitglied eine Pflanze einsetzen durfte. So konnte jeder, der wollte, teilnehmen, aber die AHA-Regeln konnten zu jeder Zeit eingehalten werden.

Los ging es damit, dass Bürgermeister Gerhard Borchert den von ihm gespendeten Mutterboden mit Treckern anlieferte. Am nächsten Tag verteilte Familie Schödler den Mutterboden auf den Beeten – wegen Corona durften leider nicht mehr helfen. Tag drei war dann der große Tag. Ab 15 Uhr waren die Kinderfeuerwehrwartinnen Steffi und Angi sowie die Jugendfeuerwehrwartin Kathi bereit für die Kinder, die in Zehn-Minuten-Abständen eingetrudelt kamen. Unterstützt haben Marius und Thilo aus der Jugendfeuerwehr. Dabei wurde aus Infektionsschutzgründen stets darauf geachtet, dass nur wenige Haushalte da waren beziehungsweise am besten die anwesenden Personen aus dem gleichen Haushalt stammten.

Dauerblüher, Sonnenblumensamen und eine bienenfreundliche Wiese

So entstanden an diesem Nachmittag zwei schöne neue Beete. Bereits während der Arbeiten äußerten Spaziergänger ihre Freude über die Blüten und darüber, dass die Kuhlen endlich verschwanden. Neben vielen Dauerblühern wurden auch Sonnenblumensamen und eine bienenfreundliche Wiese angelegt.

Im großen Beet steht jetzt ein Pfahl, an dem zwei Gießkannen befestigt sind. So kann jeder Spaziergänger aktiv an der Pflege der Beete teilnehmen, sofern die Blümchen Wasser benötigen. Unkraut darf natürlich auch gezupft werden – „aber bitte nicht die wachsende Bienenwiese rausziehen“, schmunzelt Steffi Schödler.

Eine Gießkanne bis an den Rand gefüllt mit Süßigkeiten

Der Bürgermeister unterstützte die Aktion nicht nur mit dem Mutterboden, er kam am Tag des Pflanzens auch noch mit einer Gießkanne vorbei, die bis an den Rand mit Süßigkeiten gefüllt war. Und nun hoffen Kinder- und Jugendfeuerwehrleute, dass Corona es irgendwann doch mal zulässt, einen gemütlichen Nachmittag mit den Kids der Kinderfeuerwehr und den Teens der Jugendfeuerwehr sowie allen Betreuern zur Einweihung der Beete zu verbringen. „Hoffen wir das Beste“, sagt Steffi Schödler.

Von der AZ-Redaktion