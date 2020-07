Brome

Bärbel Gädke hat schon vieles gerettet: eine riesige Schildkröte, einen Waran, Entenküken, zig Hunde und Katzen. Waschbären hatte die Vorsitzende des Wolfsburger Tierschutzvereins mit Wohnsitz in Brome aber noch nicht auf ihrer langen Tierrettungs-Liste. Nun hat Bärbel Gädke zwei putzige Waschbärbabys zuhause aufgenommen, die sie in einem großen Papageienkäfig aufzieht. Bärbel Gädke hat sie Tom und Jerry getauft.

„Das sind witzige Namen“, erklärt sie. Und witzig sind die rund acht Wochen alten Tierbabys. Munter tollen sie herum. Sehr wahrscheinlich sind es Geschwister. Wo die Eltern geblieben sind – keine Ahnung.

Die Grundschule Brome bat um Hilfe

Die Grundschule in Brome hatte Bärbel Gädke vor einigen Tagen um Hilfe gerufen, weil auf dem Schulgelände zwei Waschbären herumliefen – zur großen Freude der Kinder. Dort konnten die possierlichen Tierchen aber nicht bleiben. Also kam die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Für sie war es keine Frage, die Waschbären zu retten, obwohl es Wild- und keine Haustiere sind und der Verein eigentlich nicht dafür zuständig ist.

Die Aktion an der Bromer Grundschule lief wie am Schnürchen: Sogar die Polizei half dabei. Drei Beamte sorgten mit einem riesigen, umgestülpten Blumentopf dafür, dass die Waschbären nicht weglaufen konnten. Etwas verängstigt kamen Tom und Jerry dann in eine Transportkiste.

Ein Papageien-Käfig ist das neue Zuhause

Weil niemand die Waschbären aufnehmen konnte, nahm Bärbel Gädke ihre neuen vierbeinigen „Gäste“ erst einmal mit nach Hause. Ein Papageienkäfig in Brome ist nun deren neues Heim. In einem Holzhäuschen können sich Tom und Jerry verkriechen. Kommt Bärbel Gädke mit den Fressnäpfen, sind sie sofort da.

Ersatz-Tiermuttermilch mit pürierter Banane bekommen die Waschbären zurzeit. „Darauf stürzen sie sich“, erzählt die Tierschützerin. Darum kämpfen sie, keiner gönnt dem anderen das Futter. Trockenfutter und mittlerweile etwas Nassfutter stehen ebenfalls auf dem Speiseplan. Aber Bananen lieben Tom und Jerry über alles. Und sie sind sehr reinlich: Tom und Jerry nutzen ein Katzen-Klo, das Bärbel Gädke aufgestellt hat.

Bärbel Gädke hat viel dazugelernt

Was Waschbären fressen, wusste Bärbel Gädke bislang nicht. In Gesprächen mit Experten hat sie vieles gelernt. Waschbären sehen putzig aus, sind in Deutschland aber mittlerweile eine echte Plage, weil sie sich so stark vermehren. „Bis zu zehn Junge können sie bekommen“, erklärt Bärbel Gädke. Deshalb möchte sie Tom und Jerry kastrieren lassen.

Wenn die beiden aufgepäppelt sind, können sie nicht zurück in die Wildnis. Sie haben sich zu sehr an Menschen gewöhnt. Deshalb hat die Wolfsburger Tierschutz-Vorsitzende Kontakt zu einem Waschbär-Experten in Halberstadt aufgenommen. Der will Tom und Jerry aufnehmen. Voraussetzung ist eine Herkunftsbescheinigung, die ein Hegeringsleiter ausgestellt hat.

Schöne Zukunft für Tom und Jerry

Die Weichen für eine schöne Zukunft für Tom und Jerry sind also gestellt.

Von Sylvia Telge