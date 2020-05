Brome: So soll’s jetzt mit dem Draisinenfest laufen

Brome

Eigentlich hätte Anfang Mai das 2. Draisinenfest auf einem Teil der ehemaligen OHE-Strecke bei Brome stattfinden sollen, aber die Corona-Pandemie verhinderte das. Nun hat der Förderverein Ohretalbahn als Veranstalter beschlossen, das Event doch noch in diesem Jahr stattfinden zu lassen.

„Wir haben uns mit den Besitzern der Draisinen, die zum Einsatz kommen sollen, auf einen Alternativ-Termin geeinigt“, freut sich Dieter Junge vom Vorstand des Vereins. Demnach soll das Draisinenfest in Benitz-Wiswedel am Wochenende, 3. und 4. Oktober stattfinden. „Getreu dem Motto, nicht den Kopf in den Sand zu stecken“, hoffe man als Voraussetzung auch in Sachen Corona auf „eine weitere Entspannung“.

Viele Nachfragen

Durch viele Nachfragen aus der Bevölkerung zum Draisinenfest sei der Vorstand ermutigt worden, es nicht gänzlich aus dem Kalender 2020 zu streichen, sondern nur um fünf Monate nach hinten zu verschieben. Natürlich würden bei der Veranstaltung die rechtlichen Vorgaben zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus respektiert und für deren Einhaltung Sorge getragen, so Junge.

Der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Frank-Markus Warnecke, kann überdies davon berichten, dass „die Vorbereitungen trotz Corona und anderer Erschwernisse sich im Zeitrahmen befinden“. So habe der jüngste Arbeitseinsatz auf der Strecke Brome-Wiswedel am 9. Mai stattgefunden, „bei strahlendem Sonnenschein und aus bekannten Gründen nicht in der Gruppe, sondern jeder Teilnehmer allein für sich“, wie Junge ergänzt. Aber es wurden nicht nur die alten Gleise frei geschnitten.

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen. Bei einem Arbeitseinsatz wurden auch auf die Schienen gekippte Steine und Rüben entfernt.

Bei den „anderen Erschwernissen“ habe es sich beispielsweise um eine „sehr große Menge an Kartoffel-Lesesteinen“ gehandelt, die „leider wieder rechtswidrig“ bei Altendorf auf die Schienen gekippt worden seien und dort wieder entfernt werden mussten: „Aber auch davon ließen sich die Helfer nicht entmutigen“, so Junge. Gleiches gelte für den Haufen überjähriges Stroh und die alten Zuckerrüben auf den Gleisen in Höhe des Wiswedeler Weges: „Die ließen sich allerdings vergleichsweise leicht entfernen.“

Angesichts dieser Widrigkeiten würde sich der Förderverein von den Verursachern „doch etwas mehr Fairness wünschen, wenn regionale und kostengünstige Nachnutzungsmöglichkeiten für die historische OHE-Strecke aufgezeigt werden“, meint Junge – besonders in Anbetracht des recht großen Erfolges des 1. Bromer Draisinenfestes im April 2018. „Hier sollte wie auch an anderen entwidmeten Bahnstrecken touristischer gedacht und für die Umwelt gehandelt werden.“

Vielleicht kommt Solar-Draisine

Aber es gebe auch sehr positive Perspektiven: Dank der Terminverschiebung bestehe beim 2. Bromer Draisinenfest nun sogar die Hoffnung, dass eine Solar-ET-Draisine aus dem Raum Lauenburg bei der Veranstaltung Anfang Oktober zum Einsatz kommen könnte. „Dies wäre auch vor dem Hintergrund der aktuellen CO2-Probleme durch die Mobilität der Menschen ein toller Fingerzeig, wie es auch mit neuen Ideen umweltfreundlich und nachhaltig weitergehen kann“, ist Junge überzeugt.

