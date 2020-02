Am ehemaligen Grenzstreifen fallen die Bäume

Brome

Wo sich früher die deutsch-deutsche Grenze entlang schlängelte, befindet sich heute an vielen Orten ein zugewachsener Grenzstreifen. Für die Natur ist das aber nicht immer optimal. Der BUND hat jetzt im Bromer Busch für Abhilfe gesorgt.

Im Bromer Busch zwischen Steimke und Brome hat der BUND Sachsen-Anhalt eine Naturschutzmaßnahme durchgeführt. Bäume wurden auf dem zugewachsenen ehemaligen Grenzstreifen entfernt. „Das war nötig, um wertvolle Offenland-Lebensräume wiederherzustellen“, erklärte Dieter Leupold. Erd ist BUND-Projektleiter am Grünen Band Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit BUND-Mitarbeiter René Fonger stellte er das Vorhaben jetzt bei einem Pressetermin vor, an dem auch Felix Thiel von der Unteren Naturschutzbehörde in Salzwedel teilnahm.

30 Jahre Grenzöffnung

Seit der Grenzöffnung zwischen Brome und Steimke – die sich übrigens erst kürzlich, am 11. Februar, zum 30. Mal jährte – war dieser Streifen an den meisten Stellen zugewachsen. Auf einer Fläche nahe der Landesstraße 287 wurde nun eine Fläche von rund vier Hektar Größe auf dem früheren Grenzstreifen und heutigen Naturschutzgebiet und Teil des Grünen Bandes wieder freigestellt. Auf diese Weise soll der Lebensraum stark gefährdeter Arten, etwa von Waldläusekraut, Sumpfbärlapp und Königsfarn, erhalten bleiben, ebenso wie die noch vorhandenen Restbestände von Feuchtheide- und Pfeiffengrasflächen. Einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen sei auch so in der FFH-Richtlinie festgehalten.

Das Besondere in dem Gebiet sei der wechselfeuchte und nährstoffarme Boden, so Fonger. Solche Flächen seien selten. Wichtig seien sie zum Beispiel als Lebensraum für Schlangen, wie die Schlingnatter, und Amphibien, führte Leupold aus. Künftig sollen zum Beispiel noch Schlangenbretter ausgelegt werden, die als sonnige Plätze und Versteck der Reptilien dienen können.

Das Land Sachsen-Anhalt gibt das Geld

Finanziert wurde die Maßnahme mit Mitteln aus dem Arten-Sofortförderprogramm des Umweltministeriums Sachsen-Anhalt. Im Anschluss soll die Fläche entsprechend gepflegt werden, damit sie nicht wieder zuwächst – zum Beispiel durch eine späte Mahd oder auch durch Beweidung. Dafür könne es Kooperationen mit Landwirten geben. Die Freistellungsarbeiten sollen in Kürze abgeschlossen sein. „Wir hoffen, dass wir die ersten Effekte diesen Sommer sehen“, hofft Leupold.

Von Alexander Täger