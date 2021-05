Rund 60 Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Neubaugebiet Mittelfeld seien bereits im Einwohnerstand des Fleckens Brome aufgenommen. Dennoch erwartet Bürgermeister Gerhard Borchert keinen deutlichen Zuwachs. Dass der Flecken wegen der Bautätigkeit am Wismarer Ring eine neue Kita oder Schule bauen müsste, davon sei man weit entfernt. Vielmehr gehe es darum, den Einwohnerstand in Brome auf einem konstanten Niveau zu halten. Brome liege noch deutlich unter seinem einstigen Einwohner-Höchststand mit rund 3350 in den 2000-er Jahren. Aktuell beträgt die Einwohnerzahl knapp 3300. Das letzte Neubaugebiet vor dem Mittelfeld sei vor 15 bis 20 Jahren noch unter Bürgermeister Adolf Bannier entstanden, so Borchert.