Brome

„Für diesen Bereich sollte an einer gastronomischen Nutzung festgehalten werden“, sagt Bürgermeister Gerhard Borchert und meint das Areal, auf dem vor sieben Monaten die Perle an der Ohre niederbrannte. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht und dort ein neuer „ Treffpunkt für die Bürger und Vereine der Gemeinde“ entsteht, ist indes fraglich.

Für den Standort spreche die attraktive Lage im Ortskern, die „für alle erreichbar“ sei. Laut Borchert hat sich jedoch der Besitzer und Betreiber der einstigen Perle entschieden, dass er dort keine neue Gastronomie aufbauen möchte. Es stelle sich also die Frage, was zu tun sei: Sollte der Flecken das Grundstück erwerben, um es an einen interessierten Investor weiter zu veräußern, der einen Gastronomiebetrieb schafft mit Dorfgemeinschaftshaus-Charakter? „Die Gastronomie quält sich derzeit wegen Corona ziemlich. Das macht eine Planung aktuell schwierig“, hegt der Bürgermeister Zweifel an den Erfolgsaussichten bei der Idee, „dass einer kommt und es einfach macht“.

Edeka-Markt als Übergangslösung?

Diese Perspektive mache eine andere Idee jedoch umso attraktiver: die Nutzung des jetzigen Edeka-Marktes in der Mühlenstraße als neue dörfliche Begegnungsstätte nach dem vom Betreiber gewünschten und von der Gemeinde avisierten Umzug an den westlichen Ortsrand – zumindest als Übergangslösung. Auch dieser Standort liege zentral genug und verfüge über ausreichend Parkplätze, wirbt Borchert für diese Option, die von CDU und Grünen im Rat unterstützt werde. Der Flecken Brome sei mit seinen 3500 Bürgern „nicht klein“ und habe ein „intensives Vereinsleben“.

Ungeachtet der Tatsache, dass einige Vereine über eigene Räumlichkeiten für Versammlungen verfügten, „brauchen wir in der Gemeinde eine Möglichkeit, sich zu treffen“ über Vereins- und bestehende Kapazitätsgrenzen hinaus. Diesbezüglich biete auch der Remmler Hof, mit dessen Besitzer Borchert übers Thema gesprochen habe, keine einfache und schnelle Lösung: „Der alte Kinosaal müsste abgerissen werden“, so sei der Stand der Dinge, berichtet der Bürgermeister, der konstatiert, dass im Flecken seit der Zerstörung der Perle an der Ohre „definitiv etwas fehlt“ und die Vereine sich „lieber gestern als heute ein neues Dorfgemeinschaftshaus wünschen“.

„Besser Nägel mit Köpfen machen“

„Uns betrifft es nicht so, weil wir selbst eine Gastronomie betreiben, mit der wir gesellschaftliche Sachen bedienen können – aber auch nicht alle“, sagt der Vorsitzende des FC Brome, Dieter Kille. Und trotzdem: Ein Ort wie Brome mit seinen vielen Neubürgern brauche ein Dorfgemeinschaftshaus „für das Zusammengehörigkeitsgefühl“. Und man sollte – auch wenn es schwierig sei – „besser Nägel mit Köpfen machen“ statt eine Übergangslösung anzustreben: „Das hatten wir schon mal mit dem Remmler Hof“, meint Kille, der sich noch gut daran erinnert, dass FC-Mitglieder seinerzeit beim Bau der Perle an der Ohre „die ganze Elektrik gemacht haben“. Ob man heutzutage in der Gemeinde eine so große Sache gemeinschaftlich „nochmal stemmen kann, weiß ich aber nicht“.

