Brome

Kritik an dem seiner Ansicht nach fragwürdigen Verkauf der OHE-Bahnstrecke durch die Gemeinde an Landwirte übt der Vorsitzende des Fördervereins Ohretalbahn, Manfred Michel. Die Gemeinde soll den Verkauf stoppen und die Flächen an den Verein verpachten oder verkaufen für Draisinenfahrten oder die Reaktivierung der Strecke. Gegenwind erntet Michel aus Verwaltung und Rat des Fleckens.

Die Gemeinde habe nach der Entwidmung lange gezögert, ihr Flächen-Vorkaufsrecht wahrzunehmen, und dann „alles dafür getan, diese unter Preis und ohne öffentliche Ausschreibung und Bekanntmachung wieder zu verkaufen. Dabei wurde auch noch die Käuferschaft teilweise aus dem Gemeinderat exklusiv bedient“, heißt es in Michels Brief. Es sei gegen geltendes Recht verstoßen worden. Und es sei zu befürchten, dass die neuen Eigentümer mit den Flächen nach Belieben verfahren und mangels Festlegung im Vertrag einer landwirtschaftlichen Nutzung zuführten, anstatt wie gefordert Biotope entstehen zu lassen.

Anzeige

Flecken soll vom Verkauf der Flächen absehen

Anders verhalte es sich, wenn der Förderverein über die Flächen verfügen könnte, als Pächter oder Eigentümer. Nicht nur der Erhalt des „grünen Bandes“ sei gesichert respektive, im Falle eines Draisinenbetriebes, die „Wahrnehmung der Pflege“, sondern auch was eine eventuelle Reaktivierung der Strecke Wittingen-Wolfsburg im Zuge der sich allgemein abzeichnenden „Verkehrswende“ angeht. Der Flecken sollte deshalb vom beschlossenen Verkauf der Flächen absehen.

„Verwundert und verärgert“ über Michels Vorwürfe und Vorschläge zeigt sich SPD-Ratsherr Jens Winter. Er lehnt die Kritik als gegenstandslos in Bausch und Bogen ab, weist „Mauschelei“ zurück, führt eine „öffentliche Diskussion“ ins Feld und erklärt, er werde das Anliegen des Fördervereins nicht unterstützen. Der Rat könne „nicht eine Entscheidung zurücknehmen, nur weil eine Interessensgruppe mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. So funktioniert Politik nicht“.

„Aus der Luft gegriffene Parolen“

Ebenso wie Winter war auch dem stellvertretenden Bürgermeister des Fleckens und CDU-Fraktionsvorsitzenden Wilfried Klopp bis dato nicht bekannt, dass es überhaupt ein Kaufinteresse seitens des Vereins gegeben habe. Auch sonst stelle Michel lediglich „mit falschen Argumenten“ und „aus der Luft gegriffenen Parolen dreiste Behauptungen auf, um Leute zu belügen“. So habe die Gemeinde beim Kauf nicht gezögert, sondern gemeinsam mit anderen Anlieger-Gemeinden mit der OHE länger über viel zu hohe Preisvorstellungen verhandelt.

„Flächen können niemals genutzt werden“

Der Wiederverkaufspreis von 1,20 Euro pro Quadratmeter sei im Rat „interfraktionell“ abgestimmt worden und keineswegs zu niedrig angesetzt: „Schlagreifen Kiefernwald bekommt man für 1,50 Euro. Diese Bahndammflächen können niemals genutzt werden“ – es werde eine Eintragung im Grundbuch erfolgen, die den Erhalt des „einzigartigen Biotops mit extrem seltenen Vögeln“ vorschreibe, das sich mittlerweile im Verlauf der Strecke entwickelt habe. Außerdem fehlten zur Nutzung Zuwegungen, die Areale seien nur über die Flächen anderer Anlieger erreichbar.

Teilflächen am Wiswedeler Bahnhof nicht verkauft

Draisinenfest: Das letzte fand vergangenen Oktober statt. Quelle: Alexander Täger Archiv

Und die Interessen des Fördervereins seien sogar insoweit berücksichtigt, als dass Teilflächen am Wiswedeler Bahnhof nicht verkauft wurden mit Blick auf künftige Draisinenfeste. Der Gedanke einer Wiederbelebung der Strecke sei Wilfried Klopp auch nicht unsympathisch, er sei „kurz davor gewesen, in den Verein einzutreten“. Das habe sich mit Blick auf die Gegebenheiten jedoch „ganz schnell wieder erledigt. Das ist nicht mehr machbar.“

Von Jörg Rohlfs