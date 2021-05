Brome

Die Geschichte des verletzten Schwans, der vergangene Woche am Ohresee entdeckt wurde, scheint ein gutes Ende zu nehmen: Er konnte vorübergehend eingefangen und behandelt werden. Ein großer Angelhaken wurde dabei aus einem Flügel entfernt.

Wie Iris Volk, Vorsitzende des Allgemeinen Tierhilfsdienstes aus Ahlum berichtet, sei der Schwan am Wochenende wie angekündigt zunächst weiter beobachtet worden: „Mit dabei war Sabine Keunecke aus Hannover, die beim Schwanenschutz-Komitee ehrenamtlich tätig ist.“ Das Gefieder des Tieres, das zuvor dadurch aufgefallen war, dass es blutverschmiert war, habe „oberflächlich wieder fast weiß gewirkt“, und der Schwan „vital“.

Zur Galerie Ehrenamtliche und Tierärzte aus Jübar haben den verletzten Schwan am Ohresee eingefangen und medizinisch versorgt.

Angelhaken steckt im rechten Flügel

„Bei näherem Hinsehen war jedoch deutlich erkennbar, dass unter dem Flügel noch immer das alte, getrocknete Blut die Federn furchtbar verklebte“, so Volk. Der Schwan habe da bereits begonnen, sich diese Federn auszureißen, „weil er nicht in der Lage war, das Blut zu entfernen“. Als der Vogel sich umdrehte, sei auch der Grund für Verletzung sichtbar geworden: „Er hatte sich am Gelenk des rechten Flügels einen Angelhaken durch die Haut gestochen.“

Die Blutverkrustungen am Flügel auf der anderen Seite seien durch die am Haken befindliche Schnur verursacht worden, meint Volk: „Sie hatte sich bei seinen Versuchen, sich zu befreien, tief in den Flügel eingeschnitten.“ Wie der Vogel die Schnur schließlich habe durchtrennen können, wisse man nicht: „Denn bereits bei unserer ersten Beobachtung Tage zuvor war diese Schnur nicht mehr um den Schwan gewickelt, sodass wir seinerzeit von einer Bissverletzung ausgegangen waren.“

Antibiotikum und Schmerzmittel injiziert

Volk und Keunecke fingen den Schwan daraufhin ein und „die Tierärzte Loose aus Jübar erklärten sich bereit, etwas von ihrem Wochenende für den Schwanenmann zu opfern und behandelten ihn“. Seine Federn wurden so gut es ging ausgewaschen und der große Haken vorsichtig entfernt: „Die Wunden heilten bereits.“ Das Tier bekam außerdem ein Antibiotikum und Schmerzmittel injiziert.

„Danach kehrte er zurück zu seiner Frau, die über die Zeit allein auf das Gelege aufpassen musste“, erzählt Iris Volk. „Er plusterte sich gleich auf, um ihr zu zeigen, dass er wieder groß und stark ist.“ Die Beteiligten hoffen sehr, „dass alles gut heilen wird, und behalten ihn die nächsten Tage noch im Auge“.

Von Jörg Rohlfs