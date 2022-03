Brome: Ute und Dieter Conrad feiern diamantene Hochzeit

Brome

Seit 60 Jahren sind sie ein Ehepaar: Ute und Dieter Conrad aus Brome feiern am heutigen Mittwoch das Fest der Diamanten-Hochzeit. „Wir blicken auf eine glückliche Zeit zurück“, sagt Dieter Conrad mit Blick auf die gemeinsame Zeit und die vielen Erlebnisse. Und ist sich mit Ute einig: „Man müsste ein Buch darüber schreiben.“

Das Ja-Wort gaben sich die beiden Jubilare damals, am 9. März 1962, in der Wolfsburger Schlosskirche – bei viel Schnee, „ich war im Brautkleid gar nicht zu sehen“, erinnert sich die Braut. Im kleinen Rahmen wurde dann gefeiert. Die größere Feier hatte bereits im Vorfeld stattgefunden: der Polterabend im Fahrradkeller.

In Marne im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) waren die beiden Jubilare aufgewachsen. Dieter, Jahrgang 1940, kam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern als Flüchtling aus Pommern dorthin. Bei einem Polterabend hatten sich beide kennengelernt, 1960 verlobten sie sich.

Die Arbeit brachte Dieter und Ute Conrad nach Wolfsburg

Der Arbeit wegen zogen sie dann nach Wolfsburg: Dieter Conrad, den viele als „Conny“ kennen und der sich mehr als 30 Jahre im Kirchenvorstand engagierte, ging ab 1960 ins Volkswagenwerk und arbeitete als Maschineninstandhalter. Weil Ute ihre Ausbildung zur Schneiderin noch beenden musste, kam sie etwas später nach. Auch ihre Eltern waren wegen der Arbeit nach Wolfsburg gegangen. Viele Jahre war Ute, Jahrgang 1943, im Kirchenkreisamt beschäftigt.

In Wolfsburg haben beide viele Jahre gelebt, der Kontakt zu Freunden und Bekannten besteht noch immer. Beide hatten viel Freude an ihrem Garten auf dem Gelände des damaligen Kleingärtnervereins Heimatscholle, im Verein gehörten beide dem Vergnügungskomitee an, das sich um Geselliges kümmerte.

Die Familie spielt für das Jubelpaar eine wichtige Rolle

Das Paar habe das Glück gehabt, die Kinder stets in der Nähe zu haben, berichten die beiden Familienmenschen. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor, es gibt vier Enkel und drei Urenkel. Ein schwerer Schlag war der Tod des ältesten Sohnes vor vier Jahren.

Gemeinsam zog das Paar 2009 aus Wolfsburg nach Brome, näher an die Tochter Imke Nieder. Schnell hatten sich die beiden im Flecken eingelebt, Ute ist Mitglied der Feinen Garde. „Wir fühlen uns hier pudelwohl.“

Wie die Jubilare ihren 60. Hochzeitstag feiern? „Wir haben eine Einladung von unseren Kindern und Enkeln erhalten. Wir sind nicht zu Hause.“ Mehr wussten die beiden vorab auch noch nicht. Nur so viel: „Es wird eine Überraschung mit der ganzen Familie.“

Von Alexander Täger