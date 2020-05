Kostenloses Futter von der Tiertafel wenig gefragt

Brome

Bärbel Gädke, die Vorsitzende der Wolfsburger Tierschutzvereins, betreibt nicht nur eine Auffangstation für Tiere, sondern auch eine Tiertafel. Dort können Empfänger staatlicher Hilfen kostenlos Futter für ihre Lieblinge bekommen. Der Andrang hält sich allerdings in Grenzen.

„Es sind vielleicht 15 Leute, die regelmäßig was bekommen“, berichtet die pensionierte Kriminalbeamtin – wobei „regelmäßig“ auch „zweimal im Jahr“ bedeuten könne. Warum die Anzahl derer, die ihre Hilfe in Anspruch nehmen, nicht größer ist, kann Gädke nicht erklären. Dabei sei ausreichend Futter vorhanden. Denn obwohl der Verein das Tierheim in Sülfeld vor zehn Jahren aus finanziellen Gründen aufgeben musste und die Bromerin stattdessen die Auffangstation eröffnete, kommen weiterhin viele Futterspenden herein – vor allem durch Spendenboxen, die Einzelhändler in ihren Märkten aufgestellt haben, aber auch von der Pfotentafel in München und von Privatleuten. Unter anderem wenn deren Tier gestorben sei.

Hunde, Katzen, Schildkröten

Gleichzeitig hat sich aber die Anzahl der zu versorgenden Tiere drastisch reduziert: „In der Station nehme ich nur noch Tiere auf, die wirklich in Not sind oder leiden“, so Bärbel Gädke, die zumeist allein für die Tiere sorgt. Derzeit sind fünf Hunde, sieben Katzen und zwei Schildkröten in dem ehemaligen Haus ihrer Eltern untergebracht, das neben ihrem steht und für die Unterbringung der Tiere angepasst wurde. Der Überschuss an Futterspenden stellt allerdings überhaupt kein Problem dar. Er müsse zwar erstmal gelagert werden – aber nicht lange, denn Abnehmer, die es gebrauchen können, gibt es genug: Tierheime in der Region, auch jenseits der Landesgrenze, Gnadenhöfe oder das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde.

Die privaten Empfänger der Futterspenden aus der Bromer Tiertafel kommen unter anderem aus Brome, Gifhorn, Vorsfelde und Wolfsburg. Sie müssten belegen, dass sie anderweitig Hilfeempfänger sind. Mitunter bringt Bärbel Gädke das Futter auch selbst zu den Tierhaltern, wenn diese beispielsweise kein Auto haben: „Bei der Gelegenheit kann ich gleich mal ein Auge werfen auf die Tiere und ihre Haltung.“ Meist seien die Leute überrascht über die Menge an Futter, die sie erhielten: „Und sie freuen sich und sind dankbar.“ Wenn überhaupt mal ein neuer Empfänger dazu kommt, dann durch den Kontakt über Soziale Dienste.

Geld ist knapp

In besonderen Ausnahmefällen schießt Gädke respektive der Verein auch bei Tierarztkosten zu: „Aber wirklich nur ganz selten.“ Geld ist im Gegensatz zu Futter knapp, weswegen derartige Zuwendungen auch gern gesehen sind und mit einer Bescheinigung fürs Finanzamt quittiert werden. Was der Verein respektive Bärbel Gädke auch gebrauchen könnte, wäre „eine zuverlässige Hilfe“ für die praktischen Arbeiten in der Auffangstation und Gartenarbeiten: „Die Geräte sind alle vorhanden.“ Und Tierhalter, die Futterspenden von der Tiertafel bekommen möchten, sollten sich bei Gädke telefonisch melden unter (01 72) 4 33 73 35. Unter der Nummer können si ch auch Interessenten melden, die dem neun Monate alten Rehpinscher Lino ein neues Zuhause geben möchten. Lino ist temperamentvoll und fühlt sich bei einer Familie mit verständnisvollen Kindern wohl.

