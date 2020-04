Pastor Jürgen Klein als „Springer“ im Einsatz

Nach einer Ausbildung in der Kommunalverwaltung und dem Zivildienst studierte Jürgen Klein Theologie in Hermannsburg: „Mich faszinieren die weltweite Kirche, fremde Kulturen und das Wirken Gottes in unterschiedlichen Kontexten“ – er hospitierte in Lima und absolvierte Vikariate in Hamburg und Los Angeles. Von 1998 bis 2012 war Klein als Pastor in Mekane Yesus („Ort Jesu“) in Äthiopien tätig – bei Gemeindeaufbauarbeit, Entwicklungsprojekten und beim Aufbau des Programms „Christlich-Muslimische Beziehungen“. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete Klein an einer Dissertation zu diesem Thema. Ab 2013 war der Neue für Brome und Tülau Gemeindepastor in Moordorf und Berge sowie als Referent für Religion und Kirchen in Afrika bei „ Brot für die Welt“ in Berlin tätig.