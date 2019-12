Toller Aktionstag bei der Jugendfeuerwehr

Brome

Beim Aktionstag der Jugendfeuerwehr im Gerätehaus wurden deren Mitglieder zunächst von Schokoweihnachtsmännern neben ihren Stiefeln begrüßt – und vom Jugendwart Klaus Friedrich. Danach wurden die Schlafquartiere hergerichtet, gemeinsam Essen zubereitet und verspeist. Und dann ging’s richtig los.

Bei einem Feuerwehrkameraden wurden Feuerschalen gelöscht. Quelle: Klaus Friedrich

Feuerschalen gelöscht

Nachdem die Kids in Gruppen aufgeteilt waren, stand die erste Übung an: Bei einem Feuerwehrkameraden mussten mehrere Feuerschalen gelöscht werden. An der Übungseinsatzstelle mussten die Kids den dreigeteilten Löschangriff aufbauen. „Das war ganz schön aufregend und nach anfänglichem Gewusel waren sämtliche Trupps mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt“, so Friedrich. Als die Feuer gelöscht waren, fuhren alle zurück ins Gerätehaus, denn die Schlafenszeit war gekommen.

VW-Werkfeuerwehr besucht

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging es nach Wolfsburg ins VW-Werk, wo die Jugendfeuerwehr die neue Feuerwache besuchen durfte. „Die Führung war sehr interessant und den Kindern wurde ein guter Einblick in den Alltag eines Werksfeuerwehrmanns gewährt“, meint Friedrich.

Wärmebildkamera im Einsatz

Nach Rückkehr in Brome erwartete die Kinder schon das Mittagessen und gleich im Anschluss die nächste kleine Übung: „Vermisste Person“. Mit Hilfe der Wärmebildkamera suchten die Kinder einen im Wald versteckten Kameraden. Zurück im Gerätehaus gab es eine weitere Übung zur Technischen Hilfe. Die Kinder mussten die Lkw-Plattform neben dem Tanklöschfahrzeug aufbauen und aus der Mannschaftskabine mit Hilfe eines Spineboards eine Puppe retten.

Und am Ende des Aktionstages wurde den Kindern auch noch die Brandmeldeanlage erklärt – und auf dem Hof musste nochmal ein kleines Feuer gelöscht werden.

Von unserer Redaktion