Brome

Seit Monaten laufen im Flecken Probleme kontroverse Diskussionen um die weitere Nutzung der ehemaligen Bahnstrecke der Osthannoverschen Eisenbahn. Die OHE hat vor geraumer Zeit die Trasse an den Flecken Brome abgegeben. Auf Beschluss des Fleckenrates und des Verwaltungsausschusses sollten die überwiegenden Streckenabschnitte von Bahn und Bahndamm von der Gemeinde an Landwirte veräußert werden, und zwar ausschließlich an unmittelbare Anlieger. Bürgermeister Gerhard Borchert (CDU) hat sich am Montag vor der Presse noch einmal zum aktuellen Sachstand geäußert und zu einem sogenannten Bürgerbegehren Stellung bezogen, mit dem ein Verkauf verhindert werden soll. „Wir haben juristisch klären lassen, dass sowohl die Behandlung des ersten Bürgereinspruchs als auch der Verkauf an die interessierten Landwirte rechtlich einwandfrei gelaufen sind.“

Völlig unaufgeregt blickt der Bürgermeister einem neuerlichen Bürgerbegehren entgegen, das gemeinsam mit der Bundestagswahl im September auf den Weg gebracht werden soll. „Die Sache ist insofern vom Tisch“, so Borchert, „als der Flecken bereits heute den größten Teil der Grundstücke nicht mehr besitzt und mit weiteren Interessenten feste Vorverträge abgeschlossen wurden.“

Die Draisinenstrecke soll als Attraktion für die ganze Region ausgebaut werden

Zu Erinnerung: Wenn die Bahntrasse mit den Schienen an Privatpersonen verkauft werden sollten, befürchtet beispielsweise der „Förderverein Ohretalbahn“ unter anderem eine wesentliche Reduzierung der Draisinenstrecke, die er als Attraktion für die ganze Region ausbauen möchte. Gegen den Verkauf hat sich auch Frank-Markus Warnecke (Grüne), Mitglied im Fleckenrat, gewandt und dafür spontan die zweite Bürgerbefragung initiiert, in der es nur noch um die Frage geht, ob die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde bleiben sollen.

Benötigt werden zehn Prozent der Wahlberechtigten, das sind 270 Stimmen. Bürgermeister Borchert sieht allerdings keine Chancen, dass ein solches Bürgerbegehren den gesamten Verkaufsprozess noch einmal neu aufrollen könnte. „Die Entscheidungen stehen und sind von einer breiten kommunalpolitischen Mehrheit in dieser Form getragen.“ Befürchtungen, dass die Trasse in späterer Zukunft eventuell als Abladeplatz genutzt oder gar beackert werden könnte, lässt der Bürgermeister gar nicht erst aufkommen. Alle Käufer und Kaufinteressenten seien über die künftige Behandlung der Bahntrasse per Vertrag informiert und an die Vorgaben gebunden.

Geschützte Flora und Fauna werden vertraglich gesichert

Der Fleckenrat beruft sich dabei auch auf eine Stellungnahme des Landrats, die eine wichtige Klausel noch unterstreicht: Schützenswerte Pflanzen von der roten Liste – Färberginster und Sandstrohblume – seien auf dem Sand-Magerrasen angetroffen worden, ebenso geschützte Fauna beispielsweise mit Zauneidechse, Grauammer und Ortolan. Diese Ermittlungen unterstreichen die Vertragspassagen, die einen unerlaubten Zugriff verhindern sollen.

Bürgermeister Borchert, selbst Landwirt, betonte vor der Presse noch einmal das Engagement seiner Berufskollegen für den Umwelt- und Naturschutz. „Wir sind selbst nach Kräften bestrebt, für Fauna und Flora neue Refugien zu schaffen beziehungsweise bestehende zu sichern.“

Soll auch künftig möglich sein: Ein Teil der OHE-Strecke steht weiter für Draisinenfahrten zur Verfügung. Quelle: Alexander Täger Archiv

Eine 400 Meter lange Gleisstrecke soll für die touristische Attraktion zur Verfügung stehen

Immerhin soll die ehemalige OHE-Strecke nicht gänzlich als Draisinenstrecke ausgeschlossen werden. Eine rund 400 Meter lange Gleisstrecke werde auch weiterhin dieser besonderen Bromer Attraktion zur Verfügung stehen.

Von Burkhard Heuer