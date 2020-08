Brome

Die Diakoniestation Wittingen wird im Flecken eine neue Tagespflege-Einrichtung sowie barrierefreie Wohnungen errichten. Avisierter Baustart für das Projekt nördlich des Ohresees an der Wendischbromer Straße ist der 1. November.

Auf dem östlich an den Friedhof angrenzenden Grundstück soll ein dreigeschossiges Gebäude entstehen, in dessen Erdgeschoss die Tagespflege mit nominell 20 Plätzen untergebracht sein wird. „Die Giebelseite wird zur Straße hin zeigen“, berichtet Peter Berlin, Leiter der Tagespflege der Diakoniestation in Wittingen. In den zwei darüber liegenden Etagen entstehen insgesamt zwölf barrierefreie Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 32 bis 73 Quadratmeter Wohnfläche, die per Fahrstuhl erreichbar sind.

Anderthalb Jahre nach Grundstück gesucht

Anlass für das Drei-Millionen-Euro-Projekt namens „Ohreblick“ sei die große Nachfrage an Betreuungsmöglichkeiten aus dem Bereich Brome gewesen, so Berlin. Dass man nicht schon früher an die Umsetzung gegangen sei, habe daran gelegen, dass kein passendes Grundstück gefunden wurde: „Wir haben anderthalb Jahre lang im Flecken gesucht.“ Nachdem man es schließlich oberhalb des Großen Ohresees gefunden hatte, wurde Ende April diesen Jahres der Bauantrag gestellt.

Mittlerweile sei ein positiver Bauvorbescheid seitens des Landkreises Gifhorn ergangen, so dass Berlin guter Hoffnung ist, dass der Baustart im November erfolgen kann: „Alle beteiligten Ämter und Einrichtungen haben ja schon mal draufgeschaut.“ Beim Bromer Bauvorhaben profitiere die Diakoniestation als Bauherrin und Betreiberin von den Erfahrungen, die sie bei der Errichtung der Tagespflege-Einrichtung in Wittingen gesammelt habe, in der vier barrierefreie Wohnungen sowie die Verwaltung des Unternehmens untergebracht sind.

Fertigstellung wird für Oktober 2021 angepeilt

Gebaut werde erneut mit der Schneflinger Firma Peters & Schulz als Generalunternehmer, deren Sub-Gewerke sämtlich aus dem Landkreis oder der näheren Umgebung kommen. Als Fertigstellungstermin wird – bei planmäßigem Start und baufreundlichem Winter – der Oktober des kommenden Jahres angepeilt. Ende dieser Woche sollen, um Aufmerksamkeit zu wecken, schon mal Bauzaun-Banner am künftigen Bauplatz aufgestellt werden. Der habe seit 15 oder mehr Jahren keinerlei Pflege mehr erhalten und sei mittlerweile baumbestanden: „Auf zwei Dritteln wird gebaut, ein Drittel dieses Urwalds soll erhalten bleiben als Ersatzmaßnahme, weil wir in einem Naturschutzgebiet bauen“, sagt Berlin.

Wer Interesse an einer der zwölf Wohnungen am Ohresee hat oder sich für die Tagespflege vormerken lassen möchte, kann dies per E-Mail an info.tagespflege.ohreblick@pflege-wittingen.de oder telefonisch unter (0 58 31) 2 52 30 20 tun. Bislang ist die gemeinnützige GmbH lediglich mit ambulanten Diensten im Bereich Brome stark vertreten. Entstanden ist die Diakoniestation Wittingen, die heute rund 120 Mitarbeiter zählt und einen Fuhrpark von knapp 80 Fahrzeugen betreibt, im Jahr 1987 durch Zusammenlegung der Gemeindeschwesterstellen der Kirchengemeinden im nördlichen Landkreis Gifhorn, die heute als Gesellschafter fungieren.

