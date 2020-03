Das Freibad Brome dauerhaft erhalten

Samtgemeinde Brome

„Wir möchten der Samtgemeinde Ideen mitgeben, wie das Freibad in Brome dauerhaft erhalten werden kann“, kommentiert Grünen-Ratsmitglied Astrid Leibach den Antrag ihrer Fraktion, „attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, um einen qualifizierten Schwimmmeister für ein festes Arbeitsverhältnis bekommen zu können“.

Dringend Abhilfe schaffen

Im Antrag von Bündnis 90/Die Grünen ist die Rede von einer „personellen Unterversorgung für die Aufrechterhaltung des Badebetriebes“. Hier müsse dringend Abhilfe geschaffen werden. Das sei aber nicht so einfach, da bundesweit „mehrere tausend Schwimmmeister“ fehlen würden.

„Vehement und großzügig ausschreiben“

Damit das Freibad Brome in dieser Situation „konkurrenzfähig“ zu machen, „bedarf es besonderer Maßnahmen. Es müssen Anreize geschaffen werden“, heißt es im Antragstext weiter. „Ärzten werden Baugrundstücke versprochen, um sie aufs Land zu locken“, nennt Leibach ein branchenfremdes Beispiel. Die Samtgemeinde sollte auf jeden Fall „innovativ“ vorgehen und die Stelle „vehement und großzügig ausschreiben“.

Übertarifliche Bezahlung

Bei der Schwimmmeister-Suche könnten „beispielsweise die Bereitstellung einer geeigneten Wohnung sowie eine übertarifliche Bezahlung“ Beweggründe darstellen, nach Brome zu kommen – zumal das Freibad über eine Wohnung verfüge. Wenn der Schwimmmeister oder die Schwimmmeisterin kleine Kinder hat, sollte dies laut Antrag „mit der Zusage für einen Kindergartenplatz gekoppelt sein“.

Frühere Öffnung

Weitere Maßnahmen zum Erhalt des Bades seien Kooperationen mit Freibädern in Nachbarkommunen sowie eine Vorverlegung der Saisoneröffnung auf spätestens Mitte Mai, „zumal andere Freibäder in der Region bereits Ende April/Anfang Mai öffnen werden“.

„Genug Personal“

„Alle die Punkte aus dem Antrag sind bereits abgearbeitet – oder rechtlich nicht möglich“, erklärt Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann auf AZ/WAZ-Anfrage. Man habe genug Personal, um – falls Corona es bis dahin zulässt – in die Saison zu starten, auch früher als zum 1. Juni: „Das machen wir schon seit 1982 so.“ Wenn das Wetter mitspiele, würde sogar vor dem 15. Mai geöffnet. Ein noch früherer Termin sei aufgrund des laufenden Wärmeliefervertrags mit der Biogasanlage im Ort allerdings problematisch.

Individuell und flexibel

Gängige Praxis sei auch, dass die DLRG-Ortsgruppe ab einer Tagesbesucherzahl von 500 bei der Freibad-Aufsicht unterstützend tätig werde. Was eine Steigerung der Attraktivität des Schwimmmeister-Postens betrifft, müsse man allerdings dies allerdings „individuell und flexibel“ betrachten: „Nicht jeder möchte auch an seiner Arbeitsstelle wohnen“, meint Peckmann zur Schwimmmeister-Wohnung auf dem Freibad-Gelände.

Wohnung vermietet

Außerdem sei diese Wohnung vermietet und „wir können dem Mieter auch nicht so einfach kündigen“. Man könne einen Schwimmmeister-Kandidaten auch anders unterstützen mit Maßnahmen, die abgestimmt sind auf dessen tatsächliche Lebenssituation: „Zum Beispiel durch Hilfe bei der Wohnungssuche“, meint die Bürgermeisterin.

Grundsätzliches Problem

Und letztlich lässt sich ihrer Ansicht nach an einem grundsätzlichen Problem kaum etwas drehen, das hauptsächlich verantwortlich ist für den Schwimmmeister-Mangel: „Die Frage ist doch, ob jemand in einem kleinen Freibad wie unserem arbeiten oder geregelte Arbeitszeiten haben möchte, wie sie in großen Hallenbädern garantiert sind.“

Mehr zum Bromer Freibad :

Von Jörg Rohlfs