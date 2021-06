Brome

Richtfest gefeiert wurde am Wochenende auf der Baustelle nördlich des Ohresees. Die Diakoniestation Wittingen errichtet dort ein Gebäude, in dessen Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen sowie ein Dutzend altersgerechte Wohnungen in den oberen Etagen entstehen.

Der Zimmermann der Firma Peters und Schulz aus Schneflingen steuerte den Richtspruch bei, der gGmbH-Geschäftsführer Carsten Smolla versenkte den letzten Nagel im Dachstuhl und der Aufsichtsratsvorsitzende, Pastor Dr. Frank Kleinschmidt, segnete das Haus. „Im Anschluss wurde zu einem Umtrunk geladen und die Baustelle besichtigt“, berichtet Peter Berlin, Einrichtungs- und Pflegedienstleiter der Diakoniestation Wittingen.

Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen

Der Bau ist bislang eine Geschichte der Verzögerungen. Eigentlich sollte der Grundstein bereits Anfang November 2020 gelegt werden, aber die Genehmigung des Bauantrags kam spät. Ende Januar wurde offiziell mit den Arbeiten begonnen. Auch das Richtfest wurde dann um weitere drei Wochen verschoben: wegen Baustoffmangel, es gab kein Holz für den Dachstuhl. Das sei noch nicht mal ein großes Problem gewesen, „weil genug andere Arbeiten zu erledigen waren“.

Anders verhält es sich, wenn der Innenausbau erfolgt. Der Elektriker, der zuerst dran ist, habe zurzeit nur Kabel fürs Erdgeschoss, weiß Peter Berlin. Wenn’s da schon stockt, würden die nachfolgenden Gewerke vollkommen aus dem Bauzeitenplan geworfen. Eingedenk dessen wurde die für Anfang Dezember avisierte Fertigstellung des Gebäudes um acht Wochen auf den 1. Februar verschoben.

Mitte Juli gibt es Rohbaubesichtigungen für Interessenten

Richtfest: In Brome entsteht eine Tagespflege. Quelle: Privat

Mitte Juli werden allerdings schon mal Rohbaubesichtigungen angeboten für die 25 Interessenten der zwölf altersgerechten Wohnungen. Die meisten, Pärchen und Alleinstehende, kommen tatsächlich aus Brome: „Sie wollen ihre Häuser verkaufen, die ihnen zu groß geworden sind“, sagt Berlin, der davon ausgeht, dass die Wohnungen allesamt vergeben werden, und auch davon berichtet, dass derzeit Bewerbungsgespräche mit potentiellen künftigen Mitarbeitern der Tagespflege laufen.

Von Jörg Rohlfs