Brome

Die Gemeindeflächen sollen nun doch in die Entwicklungszone des Biosphärenreservats Drömling integriert werden. Mehrheitlich fasste der Rat in jüngster Sitzung den Beschluss, das Gemeindegebiet für die Entwicklungszone des geplanten Biosphärenreservats Drömling anzumelden. Er hob damit einen gegenteiligen Beschluss aus dem vergangenen Jahr auf, der Befürchtungen geschuldet war, Landwirte könnten Nachteile haben.

Erneut verhandelt wurde das Thema jetzt auf Bitten des Umweltministeriums, mit dem Ziel der Abrundung der Zone – aus der Tülau, das sich für eine Beteiligung entschieden hatte, ansonsten räumlich denkbar ungünstig als „Enklave“ heraus ragen würde. Eine Anerkennung durch die Unesco sei deswegen fraglich.

Keine zusätzlichen Auflagen für Landwirte

Ministeriums-Zusage: Keine Zusatz-Auflagen für Landwirte. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Auch die Gemeinde Parsau, die sich gleichfalls gegen eine Beteiligung aus genannten Gründen ausgesprochen hatte, habe laut Borchert vom Ministerium zum Thema Lückenschluss Post mit gleich lautendem Inhalt erhalten. Was den Bromer Rat nun dazu bewog, mit Stimmenmehrheit – drei Mitglieder lehnten den Beschluss ab – seine Meinung zu ändern, waren „verbindliche Zusagen“ seitens der Behörde: „Es wird keine zusätzlichen Auflagen für Eigentümer von Flächen oder Landwirte geben“, so der Bürgermeister.

Teilnahme an Modellprojekten auf freiwilliger Basis

Geben werde es lediglich „Anfragen“, die Teilnahme an Modellprojekten erfolge ausschließlich „auf freiwilliger Basis“. Ein „Austritt“ aus der Entwicklungszone ist in einem Zehn-Jahres-Zyklus möglich. Anders als vom Ministerium angeregt, beschloss der Rat, nicht nur bestimmte Bereiche in die Entwicklungszone aufnehmen zu lassen, sondern „alle Flächen der Gemeinde Brome“. Betont wurde während der Diskussion ferner, dass man den neuen Beschluss „nicht wegen Tülau“ gefasst habe, „sondern weil wir es wollen“.

Die Förderquote für öffentliche Vorhaben im Förderprogramm Dorfregion liege laut Aussage des federführenden Amts für regionale Landesentwicklung bis 2023 bei bis zu 53 Prozent. Zum Vergleich: In Boitzenhagen und Parsau, die gemeinsam mit Brome, Tülau und Ehra-Lessien eine Antragsgemeinschaft bilden, liege der Anteil bei 45 beziehungsweise 80 Prozent. Die Quote sei abhängig von den „Einkünften“ der Gemeinden. „Überraschenderweise“ könne sich auch die Samtgemeinde in die Förderkulisse einklinken – bei einer 80-Prozent-Quote.

Sechs Arbeitskreise und ein Lenkungsausschuss

Private Vorhaben bis zu einem Umfang von 500 000 Euro würden nach jetzigem Stand zu 30 Prozent gefördert, berichtete Borchert. Für den öffentlichen Bereich kündigte er die Bildung von sechs Arbeitskreisen zu Themen wie Sport, Senioren oder Jugend an, um Projekte zu definieren. Die Arbeitskreise, die bis zum kommenden Frühjahr ihre Arbeit getan haben sollen, würden – anders als ein auch noch zu bildender „Lenkungsausschuss“ – nicht ausschließlich mit Politikern, sondern auch mit Bürgern besetzt. Abhängig von Corona soll es eine öffentliche Auftaktveranstaltung geben.

Von Jörg Rohlfs