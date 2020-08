Brome

Das Mühlencafé bekommt einen neuen Betreiber: Ab 10. Oktober will Daniele Di Dio Gäste mit italienischen Genüssen und speziell sizilianischen Rezepten verwöhnen. Das bestehende Angebot bleibt dabei bestehen und wird erweitert um Brunch und Pizzeria – und Weinverkostung im Keller der historischen Wassermühle.

Vor fast genau drei Jahren hatte Regina Remrans gemeinsam mit Ehemann Alexander das Café in der Mühlenstraße nach zweijährigem Leerstand wieder eröffnet. „Es lief gut“, berichtet die Inhaberin. Aber in diesem Jahr grätschte Corona dazwischen und seit dem Lockdown Mitte März ist das Mühlencafé geschlossen. „Aus persönlichen Gründen“ habe man sich schließlich schweren Herzens dazu entschlossen, einen Pächter zu suchen, der den Betrieb weiter führt. „Es sollten Leute sein, die hier rein passen“, betont Remrans.

Anzeige

„Das Konzept hat uns gefallen“

Man fand sie mit der Familie Di Dio – Daniele, Ehefrau Lucretia sowie Tochter Serena und Sohn Ignazio – die von Sizilien stammen und in Vorsfelde ein Bistro-Wein-Café führen und dies auch weiterhin tun werden. „Das Konzept hat uns gefallen“, begründet Regina Remrans die Entscheidung für ihre Nachfolger. Bürgermeister Gerhard Borchert, der bei der Vorstellung der „Neuen“ dabei war und eine Blumenpflanzschale mitbrachte als Willkommensgruß, freut das nicht nur, weil er die italienische Küche mag, sondern auch, dass das Café eine neue Zukunft hat und dort nun auch „mehr als Frühstück angeboten werden soll“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Neustart im Oktober: Das Mühlen-Café öffnet wieder. Quelle: Jörg Rohlfs

Daniele Di Dio ist nicht nur „im Herzen Sizilianer“, sondern hat in seiner Heimat auch Bäcker gelernt – was nicht zu vergleichen ist mit dem deutschen Bäcker. Die mediterrane Form schließt unter anderem auch die Verarbeitung von Fleisch für den Restaurantbetrieb ein, wie der 37-Jährige berichtet. Ehefrau Lucretia ist Konditorin und wird ebenso wie die 16-jährige Serena im Betrieb mitarbeiten, der zunächst mit Winteröffnungszeiten – von 8.30 bis 16 Uhr – starten wird, um zum Sommer hin zu verlängern. Auch mit Blick auf den „Weinkeller“, der nach und nach im Untergeschoss der historischen Wassermühle eingerichtet werden soll.

Sizilianischer Käse und Wurst, Speck aus Südtirol

Dort soll es Weinverkostungen geben – zunächst italienische Tropfen, später auch aus anderen Anbauländern – und Antipasti sowie Feinkost: von sizilianischem Käse und Würsten bis zum Südtiroler Speck. Nichts liegt da näher, als auch das Zusammenstellen von Präsentkörben anzubieten. Ebenso wie die Ausrichtung von Familienfeiern. „Und auch beim Schützenfest kann weiterhin hier gefeiert werden“, freut sich Remrans berichten zu können.

„Unseren Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen“

16 Jahre lang arbeiteten Daniele und Lucretia Di Dio in der Gastronomie in Italien: auf Sizilien, in Neapel und Mailand. Nach Deutschland kamen sie schließlich, „um den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen“. In Italien könne man gut Urlaub machen, in Deutschland könne man besser arbeiten und hätte Spaß dabei, meint Daniele Di Dio. Auch weil hierzulande alles geregelt sei und kein laissez-faire mit „komm’ ich heut’ nicht, komm’ ich morgen“ waltet. „Schön zu hören, dass so ein Wertebild noch punkten kann“, freute sich darüber der Bürgermeister.

Von Jörg Rohlfs