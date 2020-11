Brome: Neue Corona-Fälle im Flüchtlingswohnheim

Brome

Im Pastor-Bammel-Haus in Brome gibt es neue Corona-Fälle. Wie der Landkreis am Donnerstagabend mitteilte, haben sich sechs weitere Bewohner des Flüchtlingsheims mit dem Virus infiziert. Damit verlängert sich die Quarantäne um weitere 14 Tage – in einer Pressemitteilung weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass diese Maßnahme erforderlich sei, weil die Bewohner fortlaufend Kontaktpersonen der Kategorie 1 waren.

Der erste positive Corona-Fall im Pastor-Bammel-Haus war am 27. Oktober bekannt geworden. Das Gesundheitsamt und die beim Landkreis zuständige Abteilung Allgemeine Hoheitsangelegenheiten sprachen daraufhin eine 14-tägige Quarantäne für alle 52 Bewohnerinnen und Bewohner sowie vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Zwei Tage später wurden durch einen ersten Abstrich sieben weitere Fälle unter den Bewohnern des Flüchtlingswohnheims bekannt. Kurz vor Ablauf der 14-tägigen Quarantäne ergab sich bei einem zweiten Corona-Test, dass drei der Ende Oktober infizierten Personen weiterhin das Virus in sich tragen, bei weiteren vier Bewohnern fiel der Test hingegen negativ aus. Dafür hatten sich sechs andere Geflüchtete neu infiziert.

Anzeige

Lesen Sie auch: Quarantäne in der Flüchtlingsunterkunft Ehra-Lessien: Was ist mit den Schulkindern?

Das Gesundheitsamt hat in diesem Zusammenhang alle anderen der insgesamt 52 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein weiteres Mal getestet – und obwohl das Testergebnis mit Ausnahme der neun aktiven Fälle bei allen übrigen negativ ausfiel, verlängert sich nun die Quarantäne für alle mit Ausnahme der vier vormals Infizierten, die nachweislich genesen sind – ihre Quarantäne endete am Donnerstag. Der Landkreis begründete diese Maßnahme damit, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner fortlaufend zu den Kontaktpersonen der Kategorie 1 zählen.

Wer gemeinsam in einem Haushalt lebt, gehört zu Kontaktpersonen der Kategorie 1

Laut Definition des Robert-Koch-Instituts gehören zu den Kontaktpersonen der Kategorie 1 diejenigen, die gemeinsam in einem Haushalt beziehungsweise in vergleichsweise beengten Wohnverhältnissen leben, aber beispielsweise auch Schulklassen.

„Da sich das Coronavirus trotz verschärfter Maßnahmen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pastor-Bammel-Hauses ausbreiten konnte, haben wir uns dazu entschieden, die Wohnsituation zu entzerren“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel das weitere Vorgehen. Die derzeit infizierten Personen wurden bereits am Mittwoch in die Quarantänestation der Gemeinschaftsunterkunft in Lessien gebracht. Die bereits genesenen Personen sind in den Gifhorner Clausmoorhof umgezogen. Und im Pastor-Bammel-Haus, wo die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner in Quarantäne bleiben, wurde der Hygieneplan noch einmal verschärft, es gab weitere Maßnahmen zur Entzerrung in Gemeinschafts- und Sanitärräumen.

Die infizierten Geflüchteten sind aktuell symptomfrei

Zum Ende der Quarantäne werden die derzeit infizierten Personen sowie die Kontaktpersonen der Kategorie 1 erneut getestet. Alle infizierten Personen sind aktuell symptomfrei. „Alle Beteiligten haben sehr gut zusammengearbeitet“, lobt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren stets mit Dolmetschern vor Ort, um die Maßnahmen zu erklären und Nachfragen zu beantworten.“ Der Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner in die anderen Unterkünfte verlief ruhig, alle Beteiligten hätten Verständnis für die angeordneten Maßnahmen, so der Landkreis.

Von der AZ-Redaktion