Perle an der Ohre: Vereine beklagen Verlust

Am 19. Januar brannte nach einem technischem Defekt im Bereich der Bowlingbahnen die Perle an der Ohre nieder. Ein schwerer, Existenz bedrohender Schlag für den Betreiber. Aber was bedeutet das Verschwinden des beliebten Veranstaltungsortes für die Vereine im Ort?

„Müssen umdisponieren“

„Für uns ist es ein relativ großer Verlust“, sagt Philipp Nieswandt, Vorsitzender der Jungen Gesellschaft im Ort, die früher im Clubraum der Perle, später auf der Bowlingbahn Versammlungen abhielt und alle zwei Jahre im Saal eine große öffentliche Party veranstaltete. Mitte März sollte eine „Jubiläumsparty“ anlässlich des 33-jährigen Bestehens der Gesellschaft in der Perle steigen. Der Mietvertrag war schon unterschrieben: „Jetzt müssen wir umdisponieren, aber das wird knapp.“

Brandschutz und Sicherheitsauflagen

Möglicherweise könnte die Party im ehemaligen Autohaus in Brome stattfinden, das einen neuen Besitzer hat: „Aber das ist nicht sicher wegen Brandschutz und Sicherheitsauflagen“, so Nieswandt, der es „schön finden“ würde, wenn man mittelfristig die Treffen und Veranstaltungen nicht in eine andere Gemeinde „auslagern müsste“.

Großer Aufwand

„Wir sind mit den Gegebenheiten in der Perle an der Ohre super zufrieden gewesen“, sagt Karsten Konschak, kommissarischer Regimentskommandeur des Bromer Schützenvereins, der mit seinem Herbstball, der Jahreshauptversammlung und dem Jungschützenball dort zuhause war. Mit den Veranstaltungen „nach auswärts auszuweichen“ wäre für die Mitglieder „mit großem Aufwand verbunden“ – was der Beteiligung sicherlich abträglich wäre.

Für Ort und Vereinsleben

Wie der Verein im Endeffekt verfahren werde, sei noch offen: „Wir müssen gucken, was übers Jahr passiert“, so Konschak. Für den Ort und das Vereinsleben wäre es sicher hilfreich, wenn man wieder einen Veranstaltungsort wie die Perle bekommen könnte: „Das wäre schön, aber wir können es nicht beeinflussen.“

Voller Vorfreude

Auch die Karnevalsgesellschaft Brome wollte nach vier Sessionen im Saal „Zu den Linden“ im benachbarten Steimke in diesem Jahr wieder im Flecken feiern: „Und es war angedacht, auch die nächsten Jahre hier zu bleiben. Besonders zum 70-jährigen Bestehen 2021“, erklärt Präsident Sascha Tinter, der am Abend vor dem Brand noch bei einer Veranstaltung in der Perle dabei und bei der Gelegenheit voller Vorfreude „schon mal die Räumlichkeiten abgeschritten“ war.

„Weil wir Bromer sind“

Deshalb sei es umso trauriger gewesen, „was dann passiert ist“. Denn die Karnevalsgesellschaft habe „unbedingt in der Perle“ feiern wollen, „weil wir Bromer sind“. Auch wenn man in Steimke immer sehr offen willkommen geheißen worden sei. Auch jetzt, als sehr kurzfristig ein Ausweichquartier für den Karneval gefunden werden musste, klappte es dort. Der Bürgermeister habe deswegen gar seine Geburtstagsfeier aus dem Saal an einen anderen Ort verlegt.

Hoffnung auf Wiederaufbau

Tinter weiß aber auch, dass der Transfer nach und von Steimke die Veranstaltung Besucher kostet: „Es ist einfach schöner, im Ort zu feiern.“ Und deshalb hofft er auch, dass die Perle an der Ohre „wieder aufgebaut wird“ und sich die Gemeinde sich in dieser Angelegenheit auch „dahinter klemmt“.

