Als Kandidatin der CDU geht Manuela Peckmann ins Rennen um das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin. Den AZ/WAZ-Fragenkatalog zu ihrer Person und drei Themen beantwortet sie wie folgt:

Wann und wo sind Sie geboren?

27. Januar 1968 in Wolfsburg.

Familienstand/Kinder?

Zusammenlebend, keine Kinder.

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Politisch aktiv mit Pausen seit 1988, CDU-Mitglied seit 1990.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Vieles ist auf den Weg gebracht, was ich nun voranzutreiben möchte, damit die Samtgemeinde in ihren Aufgabenbereichen zum Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner gut aufgestellt ist.

Welche Hobbys haben Sie?

Ich bin gerne im Garten, da kann ich von einer Minute zur anderen abschalten.

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Ein Krimi von Nele Neuhaus und „Über Menschen“ von Juli Zeh.

Worüber können Sie lachen?

Mehrmals täglich über unseren Hund und gerne über Situationskomik.

Was macht Sie traurig?

Wenn Menschen nur ihre eigenen Interessen sehen.

Der Schulstandort Rühen wird in den kommenden Jahren umfassend saniert und umgestaltet. Warum ist das trotz Kosten von rund 20 Millionen Euro in der vorgesehenen Form notwendig?

Es ist unbedingt notwendig, um alle vorhandenen Schul- und Betreuungsangebote zukunftsträchtig zusammenzuführen, wachsender Nachfrage gerecht zu werden, den Instandhaltungsstau zu beheben und die Schulen modern zu gestalten. Die KiTa und die Grundschule sowie die Hauptschule und die Realschule werden jeweils auf einem Gelände zusammengeführt und bieten so einen behüteten Raum. Steigende Schülerzahlen und Ganztagsschule erfordern mehr Platz, und an den Gebäuden selbst muss vieles erneuert werden. In diesem Zug müssen natürlich auch energetische und Maßnahmen zur Digitalisierung erfolgen.

Parsau soll nach jahrelanger Diskussion eine Einfeld-Turnhalle bekommen. Was kann die Samtgemeinde tun, damit dieser Plan nun auch umgesetzt wird?

Die Turnhalle für Parsau ist überfällig, da sind wir uns alle einig. Die Verwaltung setzt große Baumaßnahmen in der vom Rat beschlossenen Reihenfolge um. Die Turnhalle steht an Platz 4. Nun hat die Gemeinde Parsau angeboten, die Halle zu bauen und an die Samtgemeinde zu vermieten. Aus meiner Sicht eine klasse Lösung. So kann die Realisierung schneller erfolgen. Die Samtgemeinde und die Gemeinde Parsau arbeiten gemeinsam mit Hochdruck an einem tragfähigen Umsetzungskonzept, das zudem einen späteren Eigentumsübergang an die Samtgemeinde ermöglicht

Stichwort Kinderbetreuung: Inwiefern sehen Sie Bedarf, das Angebot an Kita-Plätzen und Ganztagsschulen zu erweitern?

Mit Umsetzung des Anbaus an der Kita in Brome und des Neubaus einer Krippe in Ehra ist man für den derzeit ersichtlichen Bedarf gut aufgestellt. In der Schule steigt die Nachfrage. Hier müssen die Angebote so ausgebaut werden, dass für alle Kinder, die diese nutzen möchten, ausreichend Platz vorhanden ist. Für Parsau ist klug entschieden, einen großzügigen Komplex für die Ganztagsbetreuung zu bauen. In Ehra soll ein Ganztagsschulangebot neu eingerichtet werden. Am Standort Rühen ist der Raumbedarf im Standortkonzept berücksichtigt, was schnellstmöglich umzusetzen ist.

