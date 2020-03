Brome: Lob für Feuerwehren nach Brand der „Perle an der Ohre“

Samtgemeinde Brome

Im Januar wurde das Gebäude der „Perle an der Ohre“ in Brome bei einem Großbrand vollständig zerstört. Auch darüber wurde bei der jüngsten Sitzung des Feuerschutzausschusses der Samtgemeinde Brome gesprochen.

„Herausragende Leistung“ der Feuerwehrleute

Bei diesem Großbrand habe man gesehen, „dass die Fahrzeuge und das Equipment das sind, was wir brauchen“, sagte Gemeindebrandmeister Frank Friedrich Mosel. Die Wehren seien „definitiv nicht über-, sondern normal ausgestattet.“ Die Feuerwehrleute hätten bei diesem Brand ein „enormes Engagement über die Maßen hinaus“ gezeigt. Es sei eine „herausragende Leistung“ gewesen und der Einsatz „hoch engagiert und sehr professionell abgearbeitet“ worden.

Einsatz lief strukturiert ab

Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann sagte dazu, es sei für sie „sehr beruhigend“ gewesen, zu sehen, wie geordnet und strukturiert das Einsatzgeschehen abgelaufen sei. „Ihr macht es wirklich klasse“, fügte sie in Richtung Mosel an. Bromes Bürgermeister Gerhard Borchert schloss an und lobte darüber hinaus auch das Kommando, das „hochprofessionell“ gearbeitet habe.

„Dran bleiben“ beim Feuerwehrbedarfsplan

Ein weiteres wichtiges Thema war das Rahmenkonzept zum Feuerwehrbedarfsplan, dass dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vorlag. In dieses sei viel Zeit und Arbeit geflossen, sagte Mosel. „Es ist eine ganz tolle Arbeit und ein sehr gutes Ergebnis“, stellte er fest, fügte aber an: „Inhaltlich müssen wir natürlich dran bleiben.“

Umsetzung abhängig vom Haushalt

Peckmann erläuterte das Rahmenkonzept. Festgehalten ist darin unter anderem der Bedarf für die Feuerwehren wie Um- oder Neubauten von Gebäuden, Anschaffungen von Ausrüstung oder Fahrzeugen, die „mit Jahreszahlen und Beträgen hinterlegt“ sind. Die Haushaltszahlen müssten allerdings von Jahr zu Jahr angelegt werden. „Man muss gucken: Kriegen wir es hin mit dem Finanzvolumen?“, so Peckmann.

Ausrüstung auf Unwetter einstellen

Nach und nach sollen zum Beispiel auch die Atemschutzgeräte auf Überdruck-Geräte umgestellt werden, zudem jede Wehr mit Kettensägen ausgerüstet und so auf die steigenden Unwetterereignisse reagiert werden. Festgehalten ist in dem Konzept auch eine Überprüfung der Löschwasserbrunnen in der Samtgemeinde. Rund drei Brunnen pro Jahr sollen geprüft und „aus dem Überprüfungsergebnis dann Maßnahmen abgeleitet“ werden.

Insbesondere den Punkt der Löschwasserversorgung „sehen wir als sehr kritisch an“, so Gemeindebrandmeister Mosel. Damit gebe es in vielen Orten innerhalb der Samtgemeinde Probleme. „Wir brauchen in jedem Ort eine Mindestversorgung an Löschwasser“, betonte Mosel.

Ein Feuerwehrhaus für mehrere Wehren?

Gerhard Borchert regte außerdem an, bei künftigen Neubauten von Feuerwehrhäusern zu prüfen, ob diese möglicherweise von mehreren Wehren genutzt werden könnten. Die Möglichkeit werde seitens der Samtgemeinde ohnehin bei jedem Vorhaben geprüft, sagte Peckmann.

Zuschuss für Kinderfeuerwehren

Außerdem stand ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf der Tagesordnung, nach dem die Samtgemeinde die Kosten für einige Aktivitäten von Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehren übernehmen und aktive Feuerwehrmitglieder freien Eintritt im Freibad Brome erhalten sollten. Einstimmig befürwortet wurde vom Fachausschuss schließlich, dass die Samtgemeinde pauschal einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 15 Euro pro Kinderfeuerwehrmitglied beziehungsweise 25 Euro pro Jugendfeuerwehrmitglied als Zuschuss für gemeinsame Unternehmungen übernehmen könnte. Bei einer Enthaltung empfahl der Ausschuss außerdem, dass aktive Feuerwehrmitglieder über den jeweiligen Ortsbrandmeister eine Jahreskarte für das Freibad beantragen können. Die letztendliche Entscheidung zu diesem Thema trifft der Samtgemeinderat.

Von Alexander Täger