Im Flecken hat das öffentliche Anleuchten des Weihnachtsbaums Tradition. In diesem Jahr wird wegen Corona gezwungenermaßen mit dem guten Brauch gebrochen – aber um trotzdem ein Gefühl von Gemeinschaft und ein bisschen Wohlbehagen zu erzeugen, werden die Bürger nun aufgerufen, am ersten Advent zuhause zeitgleich um 18 Uhr die Dunkelheit zu erhellen.

Einen in der Adventszeit öffentlich beleuchteten Weihnachtsbaum gibt es im Flecken seit Jahrzehnten. Viele Jahre fand auch rund um die Liebfrauenkirche alljährlich ein Weihnachtsmarkt statt, organisiert vom Handels- und Gewerbeverein. Nachdem der sich dazu „nicht mehr in der Lage“ gesehen habe, sei die Gemeinde aktiv geworden, erinnert sich Bürgermeister Gerhard Borchert, und habe in der Ortsmitte an der Friedenseiche zum vorweihnachtlichen Stelldichein mit Anleuchten des Baums geladen.

500 Besucher bei schlechtestem Wetter

Immer gut besucht: Das Anleuchten auf dem Burghof. Quelle: Peter Zur Archiv

„Das war besser als gar nichts“, so Borchert. Und es kam gut an bei den Bromern. Aufgrund des „hohen Zulaufs“ sei man mit der Veranstaltung umgezogen auf den Burghof. Worauf hin die Veranstaltung „fast zum Selbstläufer“ geworden sei und „selbst bei schlechtestem Wetter an die 500 Besucher hatte“. Als Mitveranstalter konnte die Gemeinde neben dem Museums- und Heimatverein weitere Vereine wie den FC ins Boot holen, die für das leibliche Wohl sorgten, und 2017 erstmals Hobbyhandwerker als Aussteller gewinnen. Der Musikzug der Feuerwehr diente mit Ohrenschmaus.

Jetzt ist Corona, und die Veranstaltung wurde wie fast alles andere auch abgesagt. Bei einem gemeinsamen Gespräch der sonst Beteiligten sei man sich einig gewesen, dass „es schön wäre, wenn wir die Tradition trotzdem irgendwie weiter führen würden“, so Borchert. Und deshalb soll am Sonntag, 29. November, ab 18 Uhr der ganze Flecken leuchten – und zwar indem dann an Gebäuden, in Gärten und Fenstern Menschen Lichter aller Art – von Bienenwachskerze bis LED-Kette – entzünden und trotz der Widrigkeiten „das Gefühl zum Ausdruck bringen: Ja, wir stehen zusammen“, wie Borchert erklärt.

Ein gewisses Wir-Gefühl verspüren

Gerade in einer Zeit, in der man physikalisch nur sehr eingeschränkt „oder gar nicht“ zusammen sein könne, sei es wichtig, eine Stimmung zu produzieren, die es möglich macht, ein „gewisses Wir-Gefühl“ zu spüren: „Das kann einen spannenden Effekt geben, wenn alles zu einer bestimmten Zeit aufleuchtet“, glaubt der Bürgermeister.

„Leider ohne die üblichen Annehmlichkeiten“

Den Aufruf dazu haben die am Anleuchten beteiligten Vereine schon über ihre Gruppen in den sozialen Medien verbreitet. „Und dann müssen wir schauen, ob es so wird, wie wir es uns vorgestellt haben“ – auch wenn man bei dieser Version des Anleuchtens „leider ohne die üblichen Annehmlichkeiten“ wie Glühwein, Kakao und Bratwurst auskommen muss. Oder auch nicht: „Man muss ja nicht Arm in Arm auf der Straße Feuerwerk abbrennen. Aber wenn jemand gerade mit einer Tasse Glühwein draußen ist, kann er seinem Nachbarn sehr wohl zuprosten“, sagt Borchert.

