Brome

Mitte Dezember hatte ein alkoholisierter Autofahrer mit seinem Wagen das Kriegerdenkmal in der Ortsmitte gerammt und dabei in Trümmer gelegt. Jetzt liegt eine erste Kostenschätzung für seine Wiederherstellung vor. Demnach fallen für die Stein- und Metallarbeiten rund 60 000 Euro an.

Mit der Kostenermittlung beauftragt worden war laut Angaben von Bürgermeister Gerhardt Borchert ein Restaurator: „Weil wir so selten Denkmäler wieder aufbauen, hatten wir den Landkreis um Hilfe gebeten.“ Die Denkmalbehörde hatte dem Flecken daraufhin einige Namen empfohlen, „und wir haben einen ausgesucht“. Überrascht zeigt sich Borchert von der Höhe der veranschlagten Kosten nicht. Dabei sei nicht mal ein neuer goldener Überzug drin, flachst der Bürgermeister.

Große und kleine Bruchstücke neu zusammensetzen

Stattdessen müsse das komplette Ensemble aus Sandsteinstele mit gusseisernem Adler und schmiedeeiserner Einfriedung, die auch die Friedenseiche umfasst, soweit möglich aus den vielen großen und kleinen Bruchstücken in Handarbeit neu zusammengesetzt oder dort, wo es nicht möglich ist, Lücken durch gleiche Materialien ersetzt werden. Anteilig würden die anstehenden Metallarbeiten „deutlich teurer“ ausfallen als die am Stein.

So soll’s wieder werden: Das Kriegerdenkmal-Ensemble im Sommer 2020. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Der nächste Verfahrensschritt wird sein, dass der Flecken das Gutachten, in dem die einzelnen Aufbauschritte detailliert beschrieben würden, der Denkmalbehörde vorlegt, um final „die Art und Weise abzustimmen“, wie der Wiederaufbau gemacht werden soll. Wenn das amtliche Okay da ist, werde man sich schließlich an die Versicherung des Unfallverursachers wenden.

Zweites Gutachten?

„Dann werden wir erfahren, ob die vorliegende Schätzung akzeptiert wird, ein zweites Gutachten erstellt wird und eine Ausschreibung der Arbeiten erforderlich wird“, sagt Borchert. Davon hänge dann „die Geschwindigkeit“ ab, in der das Denkmal wieder hergestellt werde. Obgleich von Geschwindigkeit zu sprechen bei einem Vorhaben, das an Ort und Stelle Stück für Stück erfolgen und im Ergebnis dem Kriegerdenkmal vor dem Crash gleichen müsse, ohnehin nicht ganz passend sei.

Von Jörg Rohlfs