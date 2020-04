Gebühren werden für Mai ausgesetzt

Samtgemeinde Brome

Für den Monat Mai wird wegen Corona die Erhebung von Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten ausgesetzt – ob die Eltern später trotzdem zur Kasse gebeten werden oder Zahlungen erlassen werden, ist noch offen.

Weil seit Mitte März auch in der Samtgemeinde Brome die Betreuungseinrichtungen geschlossen sind, habe die Verwaltung nach Rücksprache mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen diese Entscheidung getroffen, so die Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann.

Sie bittet die Eltern „um Geduld“ bei der endgültigen Klärung der Frage, ob nur gestundet oder erlassen wird. Die weitere Entwicklung sei abzuwarten. „Bis dahin werden wir schon mal rechts und links gucken, wie in anderen Kommunen verfahren wird.“ Es gäbe jedoch „deutliche Signale aus der Politik, den Eltern in diesem Punkt entgegen zu kommen“.

Aufgrund der Beitragsfreiheit für Kindergärten handele es sich im Wesentlichen um Krippengebühren, die vorerst gestundet würden. Bei den Kindergärten sind es die Gebühren für Früh- und Anschlussbetreuungen. Viele Bundesländer hätten bereits ihre Bereitschaft erklärt, die Einnahmeausfälle für die Kommunen in Corona-Zeiten zu tragen: „ Niedersachsen ziert sich noch“, so Peckmann.

Aber man hofft auf „Geld vom Land“, denn: „Wir müssen das Personal in den Kitas auch weiter bezahlen. Für die „Kernverwaltung“ und Kitakräfte sei Kurzarbeit im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst nicht vorgesehen. „Wir werden unsere Kosten nicht reduzieren können“, so Peckmann, die in diesem Zusammenhang auf den bereits jetzt „nicht ausgeglichenen Haushalt“ der Samtgemeinde verweist.

Rechtliche Grundlage

Dass trotz Kita-Schließungen bislang überhaupt Gebühren erhoben und eingezogen wurden, also quasi keine Leistung erbracht wurde, hat seine rechtliche Grundlage in der Kindergarten-Satzung der Samtgemeinde. Diese sieht vor, dass bei „vorübergehenden“ Schließungen für maximal zwei Monate weiter Forderungen erhoben werden können – Mitte Mai wäre die Rechtsgrundlage also ohnehin dahin.

„Gefühlt ist diese Regelung natürlich heftig“, zeigt Peckmann Verständnis für aufkommenden Unmut seitens der Eltern. Gedacht gewesen sei sie für Schließungsgründe wie Streiks oder Infektions-Geschehen in einzelnen Einrichtungen – die aktuelle Situation mit lang andauernden Komplett-Schließungen auf Grund von Corona sei neu und einmalig.

Einheitliche Regelung finden

Wenn der Samtgemeinderat sich mit der Frage beschäftigen wird, ob und wie weit man den Eltern bei den Gebühren entgegen kommen will – bis spätestens Mitte Juni muss gemäß Kommunalrecht eine Sitzung stattfinden – werde auch die Satzung auf den Prüfstand kommen. „Vernünftig wäre es auch, wenn sich die Kommunen auf Kreisebene abstimmen und eine einheitliche Regelung finden“ – dies sei derzeit nicht der Fall und mit Blick auf Unmut und Ungerechtigkeiten „sehr unglücklich“.

Eltern, die in Zahlungschwierigkeiten stecken, fordert Peckmann auf, sich direkt bei der Samtgemeinde zu melden: „Damit wir davon erfahren“. Auch um „Ideen entwickeln zu können, die es dem Rat ermöglichen, eine fundierte Entscheidung für die aktuelle Situation und die Zukunft treffen zu können“.

Stundung der April-Gebühren auf Antrag Bei Eltern, die ein Lastschriftmandat hinterlegt ist, werden für Mai automatisch keinen Kita-Gebühren eingezogen. Eltern, die die Gebühren überweisen, bittet die Samtgemeinde, dies für Mai nicht zu tun. Eltern, die aufgrund der Corona-Lage die Gebühren für den April nicht zahlen können, können einen Antrag auf dreimonatige, zinsfreie Stundung oder Ratenzahlung stellen – per Mail an kathrin.wendland@samtgemeinde-brome.de.

Von Jörg Rohlfs