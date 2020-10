Brome

Hanna und Hans-Hermann Winter staunten nicht schlecht, als Ihnen ihre Volksbank-Kundenberaterin Inge Lenz einen Blumenstrauß und einen riesigen Scheck präsentierte. Die beiden Bromer nehmen mit zehn Losen am VR-Gewinnsparen der Volksbank teil und bei der diesjährigen Septemberziehung hat eines davon den Hauptpreis erzielt: Die Winters haben 5000 Euro gewonnen. Sichtlich überrascht nahmen die zwei Gewinner die Glückwünsche der Volksbankmitarbeiter entgegen und freuten sich natürlich sehr über den unverhofften Gewinn. Ein Urlaub an der Ostsee sei geplant, berichtet Hans-Hermann Winter auf die Frage, was er mit dem Gewinn mache, „und die Heizung müsste auch mal neu.“

Beim VR-Gewinnsparen der Volksbank werden jeden Monat Geldgewinne zwischen vier und 5000 Euro verlost. Bei Sonderziehungen und Zusatzverlosungen geht es außerdem um attraktive Sachpreise wie Erlebnisgutscheine und monatlich ein Auto. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge wird außerdem in Form von Spenden wieder in die Region zurückgegeben – rund 160 000 Euro konnte die Volksbank alleine in diesem Jahr an regionale Vereine und Einrichtungen spenden.

Von unserer Redaktion