Brome

„Wir haben das unterschätzt, die Entwicklung geht weiter“, räumt Bürgermeister Gerhard Borchert im Zusammenhang mit dem Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans ein, der jüngst im Samtgemeinderat für Diskussionen sorgte und dem Flecken die Möglichkeit eröffnen soll, in naher Zukunft weiteres Bauland auszuweisen.

Konkret geht es um eine Fläche, die sich südöstlich an das Gebiet am Ortsausgang Richtung Voitze anschließt, das als Gewerbegebiet die Neuansiedlungen der örtlichen Aldi-Filiale und des Edeka-Marktes aufnehmen soll. Insgesamt handelt es sich um 3,5 Hektar, die sich „als Abrundung“ bis an die ehemalige OHE-Bahntrasse erstrecken sollen . Laut Borchert soll zunächst ein 1,2 Hektar großer Teil in einem ersten Ausbauschritt – etwa ein Dutzend Grundstücke – angegangen werden.

Aktueller F-Plan sollte zehn Jahre halten

Der Gegenwind für den Antrag resultierte bei der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates im Wesentlichen aus der Tatsache, dass erst vor anderthalb Jahren eine umfassende Änderung des F-Plans verabschiedet worden war, die sämtliche und eventuellen Expansionswünsche aller Mitgliedsgemeinden für die nächsten zehn bis 15 Jahre beinhalten sollte. Außerdem ging es um die Infrastrukturabgabe, mit der bei wachsender Einwohnerschaft unter anderem auch die Versorgung mit ausreichend Schul- und Kita-Plätzen gewährleistet werden muss. Entsprechend zurückhaltend war auch der Beschlussvorschlag formuliert: Das Ansinnen des Fleckens solle „bei der nächst größeren“ F-Planänderung aufgenommen werden.

Abgesehen davon, dass „immer wieder etwas passieren“ werde, was die Änderung eines gefassten Planes notwendig mache, sei hier von der Verwaltung der Umstand nicht gesehen worden, dass „die Einwohnerzahl im Flecken seit 2006 rückläufig ist und wir Bauland ausweisen müssen, um das zu kompensieren und die Zahl konstant zu halten“, argumentiert Borchert. Man sei davon überrascht worden, dass das jüngste und aktuelle Baugebiet Mittelfeld „so schnell ausverkauft sein würde“. Und das, obwohl Brome doch knapp außerhalb „des Speckgürtels von Wolfsburg“ liege.

Positive Auswirkungen auf die Finanzen

Ausverkauft: Das Bromer Baugebiet Mittelfeld. Quelle: Sebastian Preuß

Borchert verhehlt auch nicht, dass die Ausweisung von Bauland positive Auswirkungen auf die Finanzen habe, vorausgesetzt die Gemeinde übernimmt die Vermarktung selbst. Und er räumt ein, dass mit Blick auf die Größe des noch namenlosen Gebietes es für die Zukunft „viel Luft nach hinten“ gibt. Er teilt die Diskussion um die Ausweisung von Baugebieten in den Gemeinden, wenn es sich dabei um „ein wahnsinniges Wachstum“ handele. „Da muss man sich schon die Frage nach der Infrastruktur, nach Kitas und Schulen stellen.“ Entsprechende Antworten müssten auf Samtgemeindeebene in ein Konzept münden. Da von ausuferndem Wachstum in Brome aber nicht die Rede sein könne, sei die „Ausnahme“, die der Rat jetzt gemacht habe, auch vertretbar.

Mit 19 Ja-Stimmen und neun Nein-Stimmen (aus den Reihen der Grünen und der SPD) passierte der Antrag auf F-Planänderung nämlich schließlich das Gremium. Borchert hält es für möglich, dass „bis zum Winter“ alle Genehmigungen“ erteilt werden, die für den Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan nötig sind. Neben Einfamilienhaus-Grundstücken soll auch sozialem Wohnungsbau Rechnung getragen werden: „Da gibt es in Brome Defizite.“

Von Jörg Rohlfs und Burkhard Heuer