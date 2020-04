Draisinenfest im Mai steht auf der Kippe

Brome

„Wir werden in den kommenden zwei Wochen entscheiden, ob es stattfinden wird oder nicht“, sagt Frank-Markus Warnecke vom Vorstand des Fördervereins Ohretalbahn zum Draisinenfest, das für den 9. und 10. Mai geplant ist und wegen Corona auf der Kippe steht.

Volksfestcharakter

Nach Warneckes persönlicher Meinung ist es „nicht sehr wahrscheinlich“, dass bis Anfang Mai die derzeit geltenden Regelungen so weit gelockert sein werden, dass eine solche Veranstaltung wieder stattfinden könnte. Immerhin war die Premiere des Draisinenfestes im Jahr 2018 ein voller Erfolg und hatte laut Warnecke „Volksfestcharakter“.

Alles vorbereitet

An der Organisation werde es indes nicht scheitern: „Es ist alles vorbereitet.“ Die rund zwei Kilometer lange Strecke vom Wiswedeler bis zum Bromer Bahnhof sei intakt und bei diversen Arbeitseinsätzen frei geschnitten worden. Für die Verpflegung der Besucher würde wieder die Hexenküche aus Brome sorgen und für das wesentlichste Detail, die Draisinen, befreundete Vereine.

Mehr als ein Dutzend

Ungewöhnliche Gefährte: Mehr als ein Dutzend Draisinen werden erwartet. Quelle: Dieter Junge

Mehr als eine in Dutzend unterschiedliche Gefährte wird erwartet: aus Wathlingen eine motorgetriebene Draisine, „kettcar-artige“ aus Lüchow-Dannenberg sowie mehrere von einem Sammler aus Hamburg. „Materialmäßig ständen wir also gut da“, meint Warnecke. Auf der eingleisigen Strecke mit Startpunkt in Wiswedel würde man öfter mal die Draisinen tauschen.

Der Förderverein wäre schon „sehr erpicht darauf“, das Fest stattfinden zu lassen: „Wir werden alles daran setzen.“ Insbesondere weil schon die für 2019 geplante zweite Auflage wegen Schäden an den Schienen nicht stattfinden konnte. Die Gleise sind mittlerweile repariert, die aktuelle Lage lasse jedoch keine Planungen und verbindlichen Vorhersagen zu: „Wir alle kennen die Unsicherheiten“, so Warnecke.

Plan B

Deshalb gibt es auch einen Plan B im Förderverein: „Wenn wir die Veranstaltung im Mai absagen müssen, werden wir sie vorzugsweise im September nachholen.“ In jenem Monat gebe es für alle Beteiligten noch freie Termine. Auch bei den zehn von rund 25 Mitgliedern des Vereins, die sich aktiv mit der Ausrichtung des Draisinenfestes beschäftigen.

Erhalt der OHE-Strecke

Ansonsten widme er sich weiterhin dem Erhalt der ehemaligen Strecke der OHE von Wittingen bis „kurz vor Tülau“ für eine touristische Nutzung. Die Stadt Wittingen habe bereits von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und ihren Streckenteil erworben. Eine Machbarkeitsstudie würde erstellt, so Warnecke.

Noch guter Hoffnung

Auch der Flecken Brome werde kaufen, die Entscheidung in Tülau stehe noch aus – in Rühen sei die Bahnlinie überbaut worden und damit verloren. Der Förderverein stehe in Kontakt mit allen beteiligten Räten und Bürgermeistern sowie der Tourismusgesellschaft Südheide. „Wir sind immer noch guter Hoffnung, dass wir unser Ziel erreichen“, sagt Frank Warnecke.

Von Jörg Rohlfs