Brome

Der Förderverein Ohretalbahn, namentlich dessen Mitglied und Ratsherr im Flecken Brome Frank-Markus Warnecke, strebt ein Bürgerbegehren an. Ziel ist ein anschließender Bürgerentscheid zur touristischen Nachnutzung der Flächen der ehemaligen OHE-Trasse, beispielsweise als Draisinenstrecke. Aufgehoben werden soll der erfolgte Beschluss des Rates, die Flächen an Anrainer zu verkaufen. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde wird sich dieser Tage mit dem Antrag beschäftigen.

Wenn das Bürgerbegehren zugelassen wird, haben die Antragsteller sechs Monate Zeit, um per Unterschriftenlisten die erforderliche Anzahl Befürworter eines Bürgerentscheids zu sammeln. Benötigt werden zehn Prozent der Wahlberechtigten, also rund 270 Stimmen. „Wir gehen davon aus, dass die erforderliche Stimmenzahl ohne Schwierigkeiten erbracht werden kann“, so Vereinsvorsitzender Manfred Michel.

Bürgerentscheid bei der Bundestagswahl

Der Bürgerentscheid sollte zusammen mit der Bundestagswahl Ende September durchgeführt werden. Die Frage, die beim Bürgerentscheid gestellt würde, lautet: „Sind Sie dafür, dass unter Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 28. Oktober 2020 die ehemalige OHE-Trasse im Gemeindegebiet des Fleckens Brome im Eigentum des Fleckens Brome verbleibt und einer touristischen Nachnutzung am Beispiel einer Draisinenbahn zugeführt wird?“

Der Entscheid wäre erfolgreich, wenn 20 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen und davon wiederum die Mehrheit sich dafür ausspricht. Auch hier sieht der Verein „gute Chancen“. Anschließend soll „in einem breiten Diskurs“ über die Verwendung der OHE-Flächen gesprochen und „tragbare Lösungen auch für den Flecken“ erarbeitet werden. „Dass dieser Weg gangbar ist, zeigt das Beispiel Wittingen, wo der Rat sich einstimmig für einen ähnlichen Weg ausgesprochen hat“, meint Warnecke.

Der Draisinenbetrieb stelle lediglich eine „Zwischennutzung“ der Ex-OHE-Strecke in den Gemarkungen Wiswedel, Altendorf und Brome dar: „Die durchgehende Struktur der Flächen dient dem Vorhalten einer zukunftsfähigen Verkehrsinfrastruktur und darf deshalb nicht leichtfertig aufgegeben werden.“

Bromes Bürgermeister Gerhard Borchert bestätigt den Eingang des Antrags und dessen Behandlung im Verwaltungsausschuss. Damit ein Beschluss im Ausschuss rechtssicher ist, habe man bei der Kommunalaufsicht um eine Stellungnahme nachgesucht und anwaltliche Auskünfte angefordert.

Verkäufe sind „so gut wie abgewickelt“

Borchert sieht die Angelegenheit insofern als problematisch an, als dass die Verkäufe der einzelnen Teilflächen „so gut wie abgewickelt und im Wesentlichen abgeschlossen sind“. Man müsse nun abwarten, „wie die Juristerei das sieht“. An deren Handlungsanweisungen werde man sich halten. Der Flecken wolle auf jeden Fall nicht Gefahr laufen, „in Regress genommen zu werden“.

Abgesehen vom rechtlichen Aspekt des Ansinnens des Fördervereins könne „keiner verlangen, dass die Gemeinde alle Risiken und Kosten übernimmt“. Auch nicht, dass sie akzeptieren solle, die Entwicklung der Teilflächen zum „Grünen Band“ durch das für den Draisinenbetrieb nötige Freischneiden zu verhindern.

Von Jörg Rohlfs