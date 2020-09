Samtgemeinde Brome

Mehrheitlich empfohlen wurde vom Bau- sowie Haushaltsauschuss der Samtgemeinde Brome, für einen Neubau der Turnhalle in Brome erneut Gelder zu beantragen bei einem Förderprogramm des Bundes. Das hatte vor zwei Jahren nicht geklappt – seinerzeit war das Budget des Förderprogramms bereits ausgeschöpft.

Obwohl es sich bei der Neuauflage wieder um ein Programm für Sanierungen handelt, können auch Neubau-Projekte beantragt werden, wenn eine Sanierung unwirtschaftlich wäre. Das sei in Brome der Fall: „Die Halle ist abgängig“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Deshalb gebe es auch keine Alternativen zu einem Neubau – ob mit oder ohne Fördergelder. Falls Brome in das Programm aufgenommen würde – die Chancen sieht Peckmann als „relativ gering“ an –, könnte knapp die Hälfte der geschätzten Baukosten von zwei Millionen Euro gefördert werden.

Vorentscheidung im Herbst 2021

Der Wortlaut des Beschlusses zur Antragstellung wurde in der Sitzung um den Zusatz erweitert, dass dadurch „der Turnhallenbau in Parsau nicht hinten runter fallen darf“. Und auch wenn der Antrag Berücksichtigung findet, muss der Rat – möglicherweise im Herbst 2021 – trotzdem nochmal entscheiden, „ob man das Vorhaben überhaupt umsetzen kann und ob andere Dinge wichtiger sind“, verweist Peckmann auf eine Liste von Baumaßnahmen in der Samtgemeinde.

Empfohlen wurde vom Haushaltsausschuss wie bereits zuvor vom Feuerschutzausschuss eine „Fahrzeug-Rotation“ bei den Feuerwehren, um das 31 Jahre alte TSF in Eischott zu ersetzen: Wenn Altendorf (als Teil des Wasserlöschzuges im Landkreis) kommendes Jahr ein brandneues Fahrzeug bekommt, geht das bisherige an die Kameraden in Voitze und jenes von dort nach Eischott. „Erstmal“, wie Peckmann betont. Denn auch das Voitzer Fahrzeug hat bereits 21 Jahre auf dem Buckel. Deshalb soll in absehbarer Zeit für Eischott „ein gutes gebrauchtes“ angeschafft werden.

ZSV Brome protestiert gegen Sitzung in Großturnhalle

Vor Beginn der Sitzung hatten Mitglieder des Zollsportvereins Brome dagegen protestiert, dass diese (wegen Corona) in der Großturnhalle in Rühen stattfand – und damit nicht zum ersten Mal an einem Trainingsabend des ZSV, der die Halle dienstags und donnerstags belegt, den bevorzugten Sitzungstagen der Samtgemeindegremien. Laut Peckmann gebe es jedoch weder terminliche noch örtliche Alternativen, insbesondere wenn die erwartete Teilnehmerzahl über 25 liege.

