Stellungnahme zur Hähnchenmast steht aus

Brome

„Die Interessen der Bürger sind nachvollziehbar und wir werden sie ernst nehmen“, sagt Bürgermeister Gerhard Borchert im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung einer Hähnchenmastanlage zwischen Altendorf und Wiswedel. „Pauschal dagegen“ zu sein, hält er indes für „verfrüht“. Eine Fristverlängerung für die Abgabe einer Stellungnahme der Gemeinde werde beim Landkreis beantragt.

Es sei „ein Landwirt aus der Region“, der den Bauantrag über drei Mastställe für jeweils 60 000 Tiere plus Nebenanlage gestellt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein privilegiertes Vorhaben (im Außenbereich einer Gemeinde) handele, das „vor einer Einflussnahme durch die Kommunalpolitik geschützt ist“, sei gegeben, so Borchert. Dennoch gäbe es „durchaus Fragen“, die zu beantworten seien. Unter anderem die „Sicherung der Zufahrt“ zu der Anlage, die an der Wiswedeler Straße gebaut werden soll oder„der Schutz der Menschen“ – und hier Fragen nach der Entsorgung von Reinigungswasser und Exkrementen oder dem Einsatz von Antibiotika.

Anzeige

„Keine Fehler machen“

„Wir werden uns intensiv anschauen, ob unsere Ansprüche erfüllt werden“, sagt der Bürgermeister. Weil die Gemeinde dabei „keine Fehler machen“ wolle, werde sie sich bei der Beantwortung der Fragen respektive Erarbeitung der Stellungnahme fachliche Begleitung holen. Die Behandlung des Themas solle „transparent, öffentlich und mit aller Deutlichkeit“ geführt werden. Eine von der Ratsfrau Astrid Leibach beantragte öffentlich Bürger-Info zur Mastanlage sei in Zeiten von Corona aber nicht möglich, meint Borchert.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Er ist sich bewusst, dass „viele gegen Massentierhaltung sind“. Andererseits müsse man sich nicht wundern, „dass diese zum Standard wird“, wenn beim Einkaufen nur auf „billig, billig geachtet wird“. Man könne nicht „eines fordern und anders handeln“. Aus seiner Erfahrung sei eine Tierhaltung nicht per se schädlich, „wenn sie groß ist, sondern wenn sie unprofessionell ist“, sagt Borchert, der selbst Landwirt ist, aber keine Tierhaltung betreibt. „Die Aufzucht von Legehennen ins Ausland zu verlegen“, sei auch keine anzustrebende Lösung.

„Einige gute Ansätze“

Nach jetzigem Stand müsste die Gemeinde bis zum 22. Mai eine Stellungnahme zum Bauantrag abgeben. Da aber nach einem Boykott von FWG, SPD und FDP die Ratssitzung Ende April nicht beschlussfähig war, gibt es auch noch keine Stellungnahme, nur „einige gute Ansätze“. Wie es bereits die Samtgemeinde Brome getan habe, werde auch die Gemeinde verfahren und eine Fristverlängerung für die Abgabe der Stellungnahme bis Ende Juni beantragen. Das weitere von der Verwaltung vorgesehene Vorgehen sieht vor, für den 28. Mai eine Zusammenkunft des Verwaltungsausschusses anzusetzen. Dieser soll wiederum eine Sitzung des Rates anberaumen, in der die bis dahin gesammelten Erkenntnisse als Stellungnahme gebündelt beschlossen werden könnte. Sollte das nicht gelingen und die Gemeinde gar keine Stellungnahme abgeben, werde von der Genehmigungsbehörde davon ausgegangen, dass es seitens des Fleckens keine Bedenken zur Mastanlage gäbe, so Borchert.

Aufzucht im Splittingverfahren Der Plan zum Bau einer Hähnchenmastanlage bei Altendorf sieht vor, dass zwei Kilometer westlich des Hofstandorts drei Ställe mit Abluftreinigungsanlagen errichtet werden, drei Lagertanks und zwei Sammelgruben für Reinigungs- und Schmutzwasser sowie neun Futtersilos. Pro Stall beträgt die Fläche 3200 Qudratmetern. In den Ställen können pro Durchgang 180 000 Masthähnchen in Bodenhaltung (Freilauf auf Einstreu, Strohpellets, Hobelspänen) aufgezogen werden – im Splittingverfahren: Ein gutes Viertel der Tiere geht um den 35. Masttag herum zur Schlachtung, wenn die Tiere gut zwei Kilogramm wiegen, der Rest bleibt eine Woche länger im Stall, wiegt dann fast drei Kilogramm. Nach jedem Mastdurchgang gibt es eine siebentägige Leerzeit der Ställe für Entmistung, Desinfizierung und Vorbereitung. Der Geflügelmist verlässt als Wirtschaftsdünger die Anlage, ebenso das Reinigungswasser. Die Stallanlage entsteht in der Nähe einer Biogasanlage, Synergieeffekte (wechselweise Lieferung von Wärme oder Gärstoffen) sind nicht ausgeschlossen.

Von Jörg Rohlfs