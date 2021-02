Brome

„Außer einer Rutsche am Ohresee gibt es in der Nähe nichts für kleine Kinder“, sagt Nanda Mauer aus dem Bromer Neubaugebiet Mittelfeld. Sie gründete eine Elterninitiative für einen Naturspielplatz, der nördlich des Freibadparkplatzes entstehen soll. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben.

Seit acht Jahren lebt die 35-Jährige in Brome, seit kurzem im Mittelfeld. Sie arbeitet als Lehrerin an der Grundschule. Aufgewachsen ist die zweifache Mutter selbst in Braunschweig: „Da gibt es tolle Spielplätze.“ Umso mehr vermisst sie entsprechende Angebote in ihrer neuen Wahlheimat. „Man braucht öffentliche Plätze zur Pflege sozialer Kontakte.“ Als sie 2018 auf Nachfrage bei der Gemeinde erfuhr, dass im Mittelfeld auch nichts dergleichen vorgesehen sei, gab sie sich damit nicht zufrieden und bohrte weiter.

20 Familien sind in der Initiative versammelt

Von der Ratsfrau Astrid Leibach erfuhr sie im Gespräch von dem verwilderten, brach liegenden Grundstück im Besitz der Samtgemeinde am Freibadparkplatz, auf das die Gemeinde bereits unverbindlich ein Auge geworfen hatte – im Rahmen der möglichen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im Ohresee-Umfeld. In Nanda Mauer keimte ein Plan. Auf dem Weg zur Umsetzung verwandelte sich die von ihr gegründete „Nachbarschafts-Chatgruppe“ in einen Umschlagplatz für Termine und Ideen, auf dem sich mittlerweile rund 20 Familien versammelt haben, die mithelfen wollen.

Planen einen Naturspielplatz: Die Eltern möchten ihn auf einem verwilderten Grundstück am Freibad anlegen. Quelle: Sebastian Preuß

Es fanden auch schon Treffen vor Ort statt mit Eltern und Kinder. Auch die Gemeinde steht hinter dem Plan: „Der Bürgermeister ist von der Idee begeistert“, so Mauer. Mittlerweile hat der Flecken das Areal (für 250 Euro) schon von der Samtgemeinde gekauft. Leider sei das Projekt im Herbst durch Corona „ausgebremst“ worden, bedauert Nanda Mauer. Das Konzept steht aber.

Klettertiere, Slackline und Matschstelle möglichst aus Naturmaterialien

Entstehen soll ein Spielplatz, der weitgehend mit (vorhandenen) Naturmaterialien ausgestattet werden soll. Wenn Bäume gefällt werden, sollen diese beispielsweise als Balancierstrecke, Klettertiere oder Sitzgelegenheiten dienen. Überlegt werde auch, eine Slackline zu installieren und eine Wasserleitung vom Freibad zu ziehen für eine Matschstelle. Spielplatzsand soll nicht angefüllt werden, „eher Rindenmulch. Der Unterhaltungsaufwand soll möglichst gering gehalten werden“, erklärt Mauer. Eine Kiste mit Gartengeräten soll genügen. Verantwortlich zeichnen soll die „Elterninitiative Spielplatz“.

Firmen als Sponsoren gewinnen

Derzeit existieren erst „ein paar Zeichnungen“, als nächstes müsse ein detaillierter Lageplan für das Gelände erstellt werden. Wann die Umsetzung des Projekt beginnen kann, hänge vor allem von Corona ab. „Auf jeden Fall wartet ein ordentlicher Batzen Arbeit auf uns“, weiß die Initiatorin, die deshalb auch darauf hofft, dass noch mehr „Familien aus dem Nordosten der Gemeinde dazu kommen, um mit zu helfen“. Außerdem sollen örtliche Firmen als Sponsoren gewonnen werden, auch für den Einsatz von Maschinen. Als erstes müsse „sehr viel Unterholz und Efeu entfernt werden“. Bäume sollen nur mit Bedacht gefällt werden, denn: „Wir haben auch Schatten nötig“, so Nanda Mauer.

Von Jörg Rohlfs