Brome

In der Flüchtlingsunterkunft im Pastor-Bammel-Haus in Brome wurde eine Bewohnerin positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Bewohnerin wurde von ihrem Hausarzt am Donnerstag, 22. Oktober, getestet. Das Testergebnis erreichte den Landkreis Gifhorn über das Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes erst am Dienstag, 27. Oktober. Das Gesundheitsamt Gifhorn sowie die zuständige Abteilung Allgemeine Hoheitsangelegenheiten ergriffen umgehend die notwendigen Maßnahmen.

Dazu gehört, dass alle 52 Bewohnerinnen und Bewohner des Pastor-Bammel-Hauses ab sofort unter Quarantäne stehen. Ebenfalls wurde für die vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Quarantäne ausgesprochen. Damit die Betreuung vor Ort sichergestellt ist, dürfen diese allerdings weiterhin zur Arbeit kommen.

Anzeige

Die Bewohner und Mitarbeiter werden am Donnerstag getestet

Das Gesundheitsamt Gifhorn testet am Donnerstag, 29. Oktober, alle Bewohner und Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft. Unabhängig vom Testergebnis bleibt jedoch die 14-tägige Quarantäne bestehen. Zudem sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Allgemeine Hoheitsangelegenheiten gemeinsam mit Dolmetschern vor Ort, um alle Beteiligten über die weiteren Schritte aufzuklären. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln wurde unmittelbar vom Landkreis Gifhorn sichergestellt.

Parallel ermitteln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt Gifhorn die Infektionsketten. Bislang ist nicht geklärt, wo sich die Bewohnerin infiziert hat.

„Das Wichtigste ist nun, dass die Kontaktpersonen schnellstmöglich ermittelt werden“

Landrat Dr. Andreas Ebel erklärt: „Das Wichtigste ist nun, dass die Kontaktpersonen schnellstmöglich ermittelt werden, um die Infektionsketten unterbrechen zu können. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn genießt weiterhin oberste Priorität.“

Von der AZ-Redaktion