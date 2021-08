„Es ist an der Zeit“ fangen die Slogans an, dann gibt es unterschiedliche Varianten, wie sie weiter gehen. Überall in der Samtgemeinde Brome sind sie auf Geh- und Radwegen aufgetaucht. Wahlwerbung für den SPD-Samtgemeindebürgermeister-Kandidaten Wieland Bartels – und an der scheiden sich die Geister.