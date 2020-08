Brome

Seit gut einer Woche laufen die Arbeiten zur Sanierung der Ohre-Uferböschung entlang der fußläufigen Verbindung von Salzwedeler und Mühlenstraße. Und sie werden noch einige Wochen dauern, denn die Baumaßnahme ist sehr aufwändig.

„Der Fußweg und die Böschung waren mal abgesichert“, erklärt Bürgermeister Gerhard Borchert. Aber schon seit geraumer Zeit ist die Befestigung der nördlichen, dem Freibadgelände zugewandten Seite des Ufers des schmalen Ohrearms abgängig: Die wabenförmigen Rasengittersteine aus Beton sind ins Bett des Flüsschens gerutscht oder gefallen und halten die Borde nicht mehr, die wiederum die S-Steine des Wegs begrenzen und sichern sollen.

Auffangbecken im Falle eines Hochwassers

„Da ging gar nichts mehr“, begründet Borchert die für die Gemeinde mit 120 000 Euro veranschlagte Sanierung, die einem „Totalschaden“ wie dem Absacken des Weges vorbeugen soll. Dieser dient nicht nur zum Flanieren entlang des Wasserlaufs, sondern auch als Auffangbecken, das im Falle eines Hochwassers der Ohre überschwemmt wird. Das angrenzende Freibad liegt wesentlich höher.

Auf einem Teilstück ab der Mühlenstraße wurden die alten Gittersteine, Vliesreste und alter Beton bereits entfernt. Insgesamt 300 Meter Uferböschung werden durch den Aller-Ohre-Verband neu angelegt. Dazu werden beginnend am Böschungsfuß so genannte Wasserbausteine – etwa schädelgroße Granitbrocken – nach oben hin geschichtet. Und zwar auf Stahlmatten, die mit ins Erdreich getriebenen, am oberen Ende gebogenen fingerdicken Moniereisen verankert sind und ein Abrutschen der Steine verhindern sollen. Außerdem wird die Böschung abgeflacht.

Die Baumaßnahme zwischen Salzwedeler und Mühlenstraße ist aufwändig und kleinteilig.

Am Böschungsrand bietet als Abschluss eine 30 Zentimeter breite Schicht aus Beton die nötige „Rückendeckung“ für die Kantensteine des Pflasterweges. Vieles bei der Sanierungs-Maßnahme – wie beispielsweise das nach Möglichkeit verzahnte Setzen der Granitbrocken – ist kleinteilig und muss händisch erledigt werden. Und während im begonnenen westlichen Bereich der Strecke ein Bagger von der gegenüberliegenden Seite – deren Böschung nicht erneuert, aber durch Wasserbausteine ergänzt wird – hilfreich eingreifen kann, weil sich dort eine befahrbare Freifläche befindet, ist dies zur Salzwedeler Straße nicht möglich, weil dort Privatgrundstücke bis ans Ohre-Ufer reichen. Dort wurden vor dem Beginn der jetzigen Sanierung bereits die Wurzelballen einiger vor Jahren von einem Sturm gefällter Bäume beseitigt.

Bürgermeister Borchert betont, dass mit der Sanierung auch eine „ökologische Aufwertung“ des Flusslaufs einher geht. Zum einen durch Einbringen von Kies ins Flussbett, was dank der Verringerung der Fließgeschwindigkeit des Wassers nicht nur den Strömungsangriff auf die Böschung vermindert, sondern auch biologische Vielfalt unterstützt. Zum anderen durch das Aufbringen einer Lehmschicht auf die neue Böschungsbefestigung samt folgender Graseinsaat. Auch deshalb ist Borchert überzeugt, dass die Maßnahme „eine richtig gute Sache wird“ – der nach Abschluss der Arbeiten eine weitere folgen soll: das Schottern der bis dato noch nicht sanierten Wege um den Ohresee herum zwecks problemlosen Begehens und Befahrens.

Von Jörg Rohlfs