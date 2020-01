Wie sich der Flecken weiter entwickeln will

Brome

„Es dauert seine Zeit“, sagt Bürgermeister Gerhard Borchert über die anstehenden Aufgaben im Flecken – dem einzigen Ort in der Samtgemeinde Brome, der eine Verschuldung aufweist, aber laut Borchert alles in allem dennoch „auf einem super Weg ist und keine Angst vor Problemen haben muss“.

Wege sanieren

Ohresee: Die Wege dort sollen saniert werden. Quelle: Jörg Rohlfs

In den vergangenen acht Jahren seien die kommunalen Schulden von vier auf zwei Millionen Euro halbiert worden. Das sei gut, mache aber auch „einiges schwierig“, die Bürger seien „nicht begeistert“, weil das Geld woanders fehle. Zu recht: „Man kann nicht alles raus schieben. Investitionsstillstand geht nicht.“ Angegangen werden sollte in diesem Jahr vorbehaltlich der Entscheidung des Rates in jedem Fall die Sanierung der „restlichen Wege am Ohresee“.

Entscheidung im Mai

Die wichtigste Entscheidung werde im Mai fallen, wenn bekannt gegeben wird, ob der neuerliche Versuch des Fleckens (und seiner Bewerbungspartner) in das Förderprogramm „Dorfregion“ aufgenommen zu werden, erfolgreich ist. Dann könne es auch endlich los gehen mit der Umsetzung der gewünschten Sanierung der Ortsmitte, für die ein B-Plan gerade erstellt wird, der den Rahmen dafür vorgibt.

Verkehrsberuhigung im Osten

Geld im Haushalt werde auch für den Endausbau im Baugebiet Mittelfeld bereit gestellt, um „die Absprachen mit den Bauherren einzuhalten“, betont der Bürgermeister, der auch ankündigen kann, dass ebenda auf der B 244 eine Querungshilfe als Mittel der Verkehrsberuhigung am östlichen Ortseingang errichtet wird: „Die Ausschreibung der Arbeiten wird Ende des Jahres erfolgen.“ Für Anfang kommenden Jahres rechnet Borchert mit dem Bau der Querung.

Bauen am Ohresee?

Und weil das Mittelfeld „eigentlich voll ist“, aber auch die Ausweisung und Vermarktung von Baugrund durch den Flecken für diesen die einzige Möglichkeit darstelle, an nennenswertes Geld zu kommen zur Kofinanzierung von Fördermaßnahmen benötige, werde man im Rat diskutieren, wo die Gemeinde weiter wachsen könnte. Als nächstes anbieten würde sich eine – recht kleine – Fläche im Bereich des Ohresees, da sie sich bereits im Besitz der Gemeinde befinde.

Sonderbaugebiet im Westen

Zudem bemühe man sich schon seit längerem, alle vier im Ort vertretenen großen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte zu halten. „Zwei möchten sich an anderer, präsenterer Stelle im Ort verändern“, erklärt Borchert. Wenn dies nicht ermöglicht würde, drohe eine Abwanderung. Mittlerweile sei als Standort ein im F-Plan als Sonderbaugebiet ausgewiesenes Areal am westlichen Ortseingang, südlich der B 248, sowie interessierte Investoren in Sicht – und ein B-Plan soll aufgelegt werden.

Brome weiter entwickeln

Froh ist Borchert auch darüber, dass auf der anderen Straßenseite die Gebäude des 2018insolvent gegangenen Autohauses Gades nicht weiter zur Bauruine verkommen: „Der Komplex ist verkauft. “ Es wird gewerkelt und gestrichen – unter anderem verlegt die Firma holzon ihre Ausstellung von Mellin an jene exponierte Stelle an der Bundesstraße. Für den Bürgermeister ist das ein weiteres Indiz dafür, dass „ Brome Chancen hat, sich weiter zu entwickeln“.

Von Jörg Rohlfs