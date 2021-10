Brome

Wer auch immer künftig die Geschicke des Fleckens als Bürgermeister maßgeblich mit bestimmen wird, der aktuelle Amtsinhaber Gerhard Borchert wird es nicht sein: „Es wird wohl nicht möglich sein, dafür eine Mehrheit im neuen Rat zu erreichen“, so seine Begründung. Auch sein Mandat im Gemeinderat wird der CDU-Mann nicht wahrnehmen, dem Samtgemeinderat wird Borchert in der kommenden Wahlperiode weiter angehören.

Der Noch-Bürgermeister berichtet, dass im Vorfeld der konstituierenden Sitzung für den Gemeinderat Gespräche mit den anderen dort vertretenen Fraktionen geführt wurden, um die Möglichkeiten auszuloten. Die Grünen, die bei der Kommunalwahl zwei Sitze erlangt hatten, hätten derartige Gespräche von vornherein abgelehnt, so Borchert. Als Begründung sei die Tatsache genannt worden, dass man „die OHE-Strecke gerne reaktiviert hätte“.

SPD, Grüne und Freie Wähler wollen Gruppe bilden

Im Flecken war man, wie in anderen Anrainergemeinden auch, einen anderen Weg gegangen und hatte die Flurstücke an Landwirte verkauft. Dabei sei der Vorschlag dazu aus den Reihen der Freien Wähler gekommen, so Borchert. Die SPD, namentlich Sprecherin Rita Lange, habe ihm mitgeteilt, dass ihre Fraktion sich anderen Gruppen als der CDU (fünf Sitze) „etwas näher fühlen“ würde. Nach Angaben von Borchert werden demnach SPD (zwei Sitze), Grüne und die Freie Wählergemeinschaft (fünf Sitze) im künftigen Rat eine Gruppe und damit die Mehrheit bilden.

Für Borchert, der zwei Wahlperioden sprich zehn Jahre lang Bürgermeister war, gibt es also keine Chance, vom Rat noch einmal gewählt zu werden. Auf sein Mandat verzichtet er, „obwohl auch Oppositionsarbeit wichtig ist“, er aber befürchtet, dass von ihm geäußerte Kritik dann als „Nachtreten“ bewertet werden würde. Außerdem sei er davon „gefrustet“, dass im Gemeinderat „nur noch persönliche Dinge“ ausgetragen würden und „es schon lange nicht mehr um Sachthemen geht“.

Entschluss schweren Herzens gefasst

„Nicht alles zum Abschluss gebracht“: Gerhard Borchert verlässt den Rat. Quelle: Burkhard Heuer

Deutliche Zeichen dafür seien mehrere gegen ihn vom politischen Gegner angestrengte Verfahren vor der Kommunalaufsicht. Er habe es nach außen „nicht gezeigt“, aber dieser Umgang mit seiner Person habe ihn „tief getroffen“. Um für den neuen Rat einen Start ohne derart Belastendes zu ermöglichen, verzichte er auch auf seinen Sitz. Obgleich dieser Entschluss „schweren Herzens“ von ihm gefasst worden sei.

Borchert sei „sehr gern“ Bürgermeister gewesen – „ich hatte eine tolle Zeit“ – und hätte diese Arbeit auch sehr gerne weiter gemacht. Insbesondere weil zwar viel erreicht worden sei in den zehn Jahren, worauf er auch stolz sei, aber „nicht alles zum Abschluss gebracht“ wurde. Als Beispiel nennt er das Förderprogramm Dorfregion, das unter anderem ein neues Dorfgemeinschaftshaus möglich mache. „Andererseits bin ich auch nicht mehr in einem Alter, in dem man sich um Arbeit reißt“, so Borchert.

Borchert bekam bei der Wahl mit Abstand die meisten Stimmen

Er sei sich bewusst, dass sein Rückzug aus dem Rat bei jenen, die ihn Ende September gewählt hatten – Borchert bekam 492 Stimmen und damit mit Abstand die meisten aller gewählten Vertreter – Enttäuschung hervorrufen werde: „Aber es ist nun mal so. Ich möchte mich bei den Bürgern bedanken für das Vertrauen und den Rückhalt, den ich erfahren habe.“

