Brome

Der FC Brome muss alle Bäume entlang des A-Platzes und am Kleinfeld fällen, weil der Borkenkäfer drin ist. „Viele sind schon tot, die anderen werden noch sterben. Sie können umfallen, hat man uns gesagt“, berichtet Vereins-Chef Dieter Kille. Für den FC ist das eine finanzielle Belastungsprobe.

Denn auch wenn Hermann Schünemeyer, der Mann für alle Fälle im Verein, gemeinsam mit Niklas Puderbach, Thorsten Knigge und Dustin Dink die Fällung gegen Benzingeld für die Sägen erledigen wird – 30 Fichten wurden schon umgemacht, vielleicht 70 stehen noch: Man braucht danach einen Ballfangzaun oder ein -netz. Bislang hinderten die Nadelhölzer das Spielgerät der Kicker meist zuverlässig daran, auf dem angrenzenden Acker zu verschwinden.

Die Plage kommt zur Unzeit

Die Borkenkäferplage kommt zur Unzeit. 10 000 Euro hat der FC-Vorsitzende für 200 Meter Ballfangzaun im Internet recherchiert: „Das können wir uns nicht leisten.“ 2020 habe das Sportgelände für 25 000 Euro eine moderne Beregnungsanlage bekommen. Und vor ein paar Wochen wurde der A-Platz für 6000 Euro saniert. Um den verfestigten Boden aufzulockern, wurden mit einem speziellen Verfahren 30 Kubikmeter Sand in die Grasnarbe verbracht.

Zu allem Überfluss sind wegen Corona schon Mitglieder ausgetreten und die vom Verein betriebene Gaststätte im Vereinsheim ist seit acht Monaten geschlossen, keine Einnahmen: „Es war die letzte Lokalität in Brome, wo man noch mal ein Bier trinken konnte“, fügt Kille an, der seit 22 Jahren FC-Vorsitzender ist. Hoffnung auf eine Wiedereröffnung gibt es momentan nicht:„Das will doch keiner mehr machen, sich da jeden Abend hinstellen.“

Helfer benötigen einen Steiger

Viel zu tun: Helfer bei der Arbeit. Quelle: Jörg Rohlfs

Christoph Nieswandt aus dem Vorstand der Fußballsparte hofft auf Sponsoren, die dem Verein in der schwierigen Situation beispringen. Vielleicht schon beim Steiger, den Schünemeyer und seine Helfer ab dieser Woche für ihre Arbeit benötigen. Bisher wurden die frei zugänglichen Bäume gefällt und entastet, jetzt sind die auf dem schmalen Streifen zwischen Bande und Grundstücksgrenze dran. „Einfach fällen geht da nicht mehr, es könnte zu viel kaputt gehen“, weiß Nieswandt.

Von Jörg Rohlfs