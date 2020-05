Pokern um Flächen für Supermarkt-Standorte

Brome

„Diese Thematik beschäftigt uns nun schon seit 18 Monaten“, sagt Bürgermeister Gerhard Borchert und meint die Bereitstellung von Bauland für zwei Lebensmitteleinzelhändler aus dem Ort, die sich verändern oder vergrößern wollen. Aber die Sache geht nicht voran, und der Druck wachse, weil die Verkaufsverhandlungen mit den Landbesitzern nicht zum Abschluss kommen.

Aldi und Edeka sind es, die an ihren jetzigen Standorten nicht bleiben wollen: „ Aldi will seine Filiale vergrößern und deren Ausstattung verändern, aber in Brome bleiben“, so Borchert. Der Edeka-Markt in der Mühlenstraße möchte auch unbedingt „mit Macht“ von dort weg – „weil er dort nicht sichtbar ist“ – und an eine Durchgangsstraße umziehen. Der Ort der Wahl wäre für beide Unternehmen ein von der Gemeinde avisiertes, 1,6 Hektar großes Areal am westlichen Ortsausgang (in Richtung Voitze) direkt hinter den Gleisen der ehemaligen OHE Strecke und südlich der B 248.

Fixe Absprachen

„Es gibt auch schon fixe Absprachen mit einem Investor“, berichtet der Bürgermeister von konkreten Plänen. Eigentlich habe die Gemeinde eine doppelt so große Fläche im B-Plan ausweisen wollen, um Wohnbebauung oder weitere Gewerbeansiedlungen möglich zu machen – im bestehenden Gewerbegebiet gebe es kaum noch freie Plätze –, aber der Regionalverband habe dies abgelehnt. Was auch verständlich sei, da die Kaufkraft im Flecken natürlich begrenzt sei. Begrenzt sind jedoch auch die Optionen der Verwaltung bei den Verhandlungen mit den insgesamt sechs verschiedenen Eigentümern von Flächen für das 1,6-Hektar-Areal.

Mit dreien habe man sich schon vor längerer Zeit geeinigt auf einen ortsüblichen, „an öffentlichen Daten orientierten Preis“ – mit den übrigen Eigentümern nicht: „Einer will doppelt so viel Geld für den Quadratmeter“, so Borchert, der gleichsam von der im Vorfeld getroffenen Regelung berichtet, dass „alle den gleichen Preis bekommen sollen. Deshalb, und weil wir unseren Einfluss bei der ganzen Sache behalten wollen, haben auch wir und nicht der Investor die Verhandlungen geführt“. Das sei auch einhellige Meinung im Rat gewesen. Schlösse man mit jenen, „die noch pokern“, Verträge zu einem höheren Preis ab, bekämen alle anderen genau so viel. „Aber dann wäre es für die Gemeinde zu teuer“, beschreibt der Bürgermeister die Zwickmühlen-Situation.

Druck wächst

Und von allen Seiten wachse der Druck: Der Investor sage, „wir wollen jetzt“, man wisse nicht, ob die Supermärkte im Ort bleiben würden, wenn kein neuer Standort angeboten werden könnte, und bei den bereits geschlossenen Grundstücksverträgen sei schon zweimal der Stichtag ihres Inkrafttretens verschoben worden. Irgendwann könnte vermutlich auch auf dieser Seite der Geduldsfaden reißen. Die besagten Lebensmittelversorger vor Ort zu halten und den Standort Brome „stabil und attraktiv zu machen“, sei jedoch „gefühlt wichtig“ und „systemrelevant“, so Borchert, der sich mittlerweile auch schon mal fragt, ob der von der Gemeinde gegangene Weg der beste sei: „Ich weiß es nicht.“

Von Jörg Rohlfs