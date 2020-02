2000 Euro für die Kinder- und Jugendfeuerwehr

Brome

Die vom Brome Getränkemarkt Hol Ab überreichte Spende in Höhe von 2000 Euro löste bei der Freiwilligen Feuerwehr und hier im Besonderen in den Reihen der Jugend- und Kinderfeuerwehr große Freude aus, dieser unerwartete Geldsegen kann durchaus auch als verspätetes Weihnachtsgeschenk betrachtet werden. Denn die Summe stammt aus den Erlösen eines kleinen Weihnachtsmarktes nebst Tombola, der im Dezember bereits zum zehnten Mal in Folge zugunsten wohltätiger Zwecke vom Getränkemarkt ausgerichtet wurde.

Die Summe steigt

„Hinter der damaligen Idee, einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, steckte das Ansinnen, die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen zu unterstützen, was sich letztlich jetzt bereits über ein Jahrzehnt etabliert hat“, so der Hol Ab-Filialleiter Collin Wullschläger. Dass diesmal die stolze Summe von 2000 Euro zusammenkam, sei im Wesentlichen natürlich den zahlreichen Kunden und Besuchern des Weihnachtsmarktes zu verdanken, „die mit ihrem Loskauf im Rahmen der erst vor fünf Jahren eingeführten Tombola zu der rekordverdächtigen Spendenhöhe beigetragen haben“, fügte Wullschläger mit Blick auf die Spendensumme hinzu, die um 200 Euro höher ausfiel als die Spende im Jahr zuvor an den Förderverein zum Erhalt des Freibades.

Wofür das Geld ist

Für dieses Geschenk bedankten sich im Rahmen der symbolischen Scheckübergabe durch den Filialleiter Wullschläger und den Hol Ab-Bezirksleiter des Heidekreises Markus Hinzmann die Nachwuchsbrandschützer mit Ortsbrandmeister Bernd Riebe sowie dem Betreuerteam der Kinder- und Jugendfeuerwehr Klaus Friedrich, Katharina Wiechmann und Kerstin Kothrade. Lautstark erklang das in Feuerwehrkreisen übliche dreifache „Gut Wehr“ – und einen Verwendungszweck für das Geld gibt es auch schon. „Die Spende kommt zum richtigen Zeitpunkt, da diese Summe zur Anschaffung von Gerätschaften dient, mit denen Kinder und Jugendliche auch spielerisch an die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr herangeführt werden“, erklärte Ortsbrandmeister Bernd Riebe, der sich für die Unterstützung des Hol Ab-Teams bedankte. „Die Spende ist eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit in der Jugend- und Kinderfeuerwehr und zugleich auch ein Ansporn, diese weiter zu intensivieren“, zeigte sich Riebe mit dem Betreuerteam einig.

Lesen Sie auch:

Von Peter Zur