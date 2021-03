„Wir sind noch weit weg von 60 Prozent“, sagt Jörg Böse, Bürgermeister von Ehra-Lessien. Er meint damit die für einen Breitbandausbau nötige Quote an Vorverträgen in seiner Gemeinde durch die Giffinet-Mutter Net Services GmbH. Die würde in dem Cluster aus Orten der Samtgemeinden Brome und Isenbüttel auch die „Schwarzen Flecken“, also internetmäßig vermeintlich gut versorgte Bereiche, mit Glasfaser ausrüsten – wenn denn die Quote bis Mitte April erreicht wird. Böse ist der Ansicht, dass die aktuelle Vermarktung für Ehra-Lessien zumindest auf mittlere Sicht „erstmal die letzte Chance ist, an schnelles Internet zu kommen“. Er lege deshalb „bei aller gebotenen Neutralität“ den Bürger nahe, es sich „gut zu überlegen, einen Anschluss zu beantragen“.