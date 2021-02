Brechtorfer Feuerwehrmann absolviert Lehrgang im Homeschooling

Brechtorf

Montagmorgen mit dem dampfenden Kaffeebecher in Freizeitkleidung vor dem heimischen Computer: Eigentlich ein untypisches Bild für einen Feuerwehrmann bei einem Lehrgang an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle. Aber Corona macht gerade auch bei der Feuerwehr nicht halt.

Normalerweise sollte der Brechtorfer Atemschutzbeauftragte und stellvertretende Gruppenführer Jan Schleenvoigt eine Woche in Celle verbringen. Schon lange war der Führungslehrgang „Gruppenführer Teil 1“ für ihn geplant und die Vorbereitungen getroffen. Doch nachdem die landesweite Lockdownphase bis zum 14. Februar verlängert wurde, organisierte die Feuerwehrschule kurzfristig einen „Gruppenführer-digital“-Lehrgang (GF-digital).

Der persönliche Kontakt und Austausch ist wichtig

Lehrgang online: Homeschooling für Feuerwehrleute. Quelle: Feuerwehr Brechtorf

Dieser Lehrgang wurde aus der reinen Präsenzlehre am Standort Celle in ein sogenanntes „Social-Blended-Learning-Konzept“ überführt. Die Teilnehmenden sollen dabei zunächst eine digitale Lernphase absolvieren, an die eine Präsenzveranstaltung an der Akademie anschließt. Für Jan Schleenvoigt erst einmal eine Umstellung: „Natürlich hatte ich mich schon darauf gefreut, zusammen mit anderen Kameradinnen und Kameraden aus Niedersachsen vor Ort in Celle am Lehrgang teilzunehmen. Der Besuch der Feuerwehrschule ist für jedes Mitglied einer der Höhepunkte der Feuerwehrzeit. Bei meinem Truppführerlehrgang dort vor einigen Jahren habe ich erlebt, wie wichtig der persönliche Kontakt und Austausch untereinander ist“.

Auch im Einsatz gibt es immer wieder unbekannte Situationen

Nach einem Tag Eingewöhnungszeit mit Videokonferenzen, Powerpoint-Präsentationen, Podcasts und Selbststudium mit den Themen Ausbilden, Einsatzlehre, Baukunde oder Rechtsgrundlagen wurde der ungewohnte Lehrgang aber schon zur Routine. Und Schleenvoigt sieht auch Vorteile für die persönliche Entwicklung: „Als Gruppenführer und Führungskraft müssen wir uns im Einsatz auch ständig unbekannten Situationen stellen und angemessen auf die Lage reagieren. Deshalb habe ich die Herausforderung angekommen und freue mich auf die weiteren Ausbildungsmodule auf dem Weg zum ausgebildeten Gruppenführer.“

