Brechtorf

In Eischott wurde die nötige Vertragsabschlussquote erreicht, jetzt läuft die Vorvermarktung zum Glasfaserausbau durch den Anbieter Lünecom in Brechtorf. Bis zum 18. August müssen 60 Prozent der Haushalte einen Anschluss vorbestellen, damit der Ausbau in Angriff genommen wird.

„Unsere Aufgabe ist es nun, in den kommenden Wochen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in Brechtorf anzusprechen und zu motivieren, mitzumachen“, sagt Projektleiter Lars Grodtmann. Die Menschen müssten überzeugt werden, dass dieses Infrastrukturprojekt gerade im ländlich geprägten Raum enorm wichtig für die Zukunft einer Gemeinde sei und diese „für Ansiedlungen jeglicher Art – Wohnen, Gewerbe und insbesondere Dienstleistungen – deutlich attraktiver machen wird“.

„Ein Projekt für die Zukunft von uns allen“

Bei den Bemühungen, Überzeugungsarbeit zu leisten, werde das Unternehmen tatkräftig unterstützt von der örtlichen Feuerwehr, dem Sportverein und dem stellvertretenden Rühener Bürgermeister Hartmut Jordan, „dem Motor des Projekts“. Dieser appellierte in einem ebenso offiziellen wie emotionalen Schreiben der Gemeinde, das vergangenes Wochenende an alle Haushalte verteilt wurde, mitzumachen: „Es ist ein Projekt für die Zukunft von uns allen und für jeden Einzelnen“, heißt es darin unter anderem.

Corona habe gezeigt, „wie stark die Abhängigkeit von diesem Medium und dessen 100-prozentiger Verfügbarkeit ist“, fügt Grodtmann hinzu und kündigt schon mal für Samstag, 10. Juli, nachmittags, eine öffentliche Informationsveranstaltung im Brechtorfer Sportheim an. Sollte in den kommenden acht Wochen eine Vertragsabschlussquote von 60 Prozent erreicht werden, ist der Hausanschluss für diese Kunden kostenlos.

Erdarbeiten in Eischott ab Juli

Investieren müssen sie zum Start 149 Euro in einen neuen Router und eine einmalige Anschlussgebühr von 99 Euro. Versprochen werden von der Lünecom für die Zeit danach „günstige Tarife, Stabilität und 100-prozentige Verfügbarkeit des Netzes, hohes Leistungsniveau und noch größeres Leistungspotenzial für die Zukunft“ sowie Rufnummer-Mitnahme. Und Eischott? Dort soll laut Grodtmann Mitte Juli ein offizieller erster Spatenstich den Start der Erdarbeiten markieren.

Von Jörg Rohlfs